Tennistavolo, Serie A1: rivivi su Sportface TV la seconda giornata del weekend di Milano

Si è concluso oggi, domenica 27 settembre, il concentramento inaugurale della Serie A1 maschile al PalaTennistavolo di Milano. Le immagini delle sfide disputate nel fine settimana sono disponibili sulla piattaforma OTT Sportface TV.

Si è concluso oggi, domenica 27 settembre, il weekend inaugurale della Serie A1 maschile di tennistavolo al PalaTennistavolo di via Mecenate 74 a Milano. Dopo le quattro sfide disputate sabato, questa mattina le otto formazioni del massimo campionato italiano sono tornate in campo per la seconda giornata.

Per chi non ha potuto seguire gli incontri in diretta, le immagini e le emozioni dell’intero fine settimana possono essere rivissute su Sportface TV, la piattaforma OTT che ha trasmesso il concentramento milanese.

Rivivi il weekend della Serie A1 su Sportface TV:

https://tv.sportface.it/collections/e2ea9c6c-e909-4fae-8a1b-40255eb36a28

La seconda giornata della Serie A1

Il programma di oggi prevedeva quattro incontri, tutti con inizio alle 10.30: Apuania Carrara Tennistavolo-Tennistavolo Sassari, Tennistavolo Reggio Emilia Grissin Bon-Tennistavolo Città di Siracusa, Muravera Tennistavolo-Top Spin Messina Amtivo e Tennistavolo Santa Tecla Nulvi-Marcozzi Cagliari.

Le sfide hanno completato il particolare appuntamento che ha riunito nella stessa sede tutte le otto squadre del campionato per disputare le prime due giornate della nuova stagione.

Due giorni di tennistavolo su Sportface TV

Il concentramento era iniziato sabato con gli incontri tra Tennistavolo Città di Siracusa e Apuania Carrara, Tennistavolo Sassari e Muravera, Marcozzi Cagliari e Tennistavolo Reggio Emilia, Top Spin Messina e Tennistavolo Santa Tecla Nulvi.

Anche nella nuova stagione viene utilizzata la formula New Swaythling: ogni confronto è articolato su cinque incontri individuali e la vittoria viene assegnata alla squadra che per prima ne conquista tre.

Una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna tre punti alla formazione vincente, mentre il 3-2 vale due punti per chi si impone e uno per la squadra sconfitta.

Il weekend disponibile on demand

Con la seconda giornata si è quindi chiuso il primo appuntamento stagionale della Serie A1 maschile. Su Sportface TV è possibile rivedere le immagini del weekend milanese e rivivere le sfide andate in scena al PalaTennistavolo.