Atletica, Boonson da record ai Giochi Asiatici: oro nei 200 in 19.88 dopo il titolo nei 100

Il thailandese classe 2006 domina anche il mezzo giro di pista a Nagoya ed eguaglia il record asiatico di Xie Zhenye. Due giorni prima aveva conquistato i 100 metri in 9.90.

Puripol Boonson firma una doppietta da protagonista assoluto ai Giochi Asiatici di Nagoya. Dopo il successo nei 100 metri, il velocista thailandese ha conquistato oggi, domenica 27 settembre, anche l’oro nei 200 metri, fermando il cronometro a 19.88.

Una prestazione di altissimo livello, che vale il nuovo primato personale, il record nazionale thailandese e soprattutto l’eguagliamento del record asiatico assoluto stabilito dal cinese Xie Zhenye nel 2019 a Londra.

Boonson abbatte per la prima volta il muro dei 20 secondi

Il classe 2006 aveva già mandato un segnale importante in semifinale, correndo in 20.10 e firmando il record dei Giochi. In finale è riuscito però ad alzare ulteriormente il livello, migliorandosi di 22 centesimi nonostante il vento contrario e scendendo per la prima volta in carriera sotto la barriera dei 20 secondi.

La gara si è decisa sul rettilineo conclusivo, dove Boonson ha fatto la differenza staccando nettamente gli avversari. Argento al cinese Huang Youwen in 20.45, bronzo al giapponese Soshi Mizukubo in 20.56.

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Doppietta dopo l’oro nei 100 metri

Per Boonson è il secondo titolo individuale nella manifestazione. Il 25 settembre il thailandese si era già imposto nei 100 metri al termine di un percorso in costante crescita: 9.95 in batteria, 9.91 in semifinale e 9.90 in finale, con record dei Giochi migliorato due volte.

Sul rettilineo il ventenne aveva preceduto gli omaniti Ali Al Balushi, secondo in 10.04, e Malham Al Balushi, terzo in 10.11. Il 9.90 gli aveva inoltre permesso di migliorare di cinque centesimi il proprio personale e di avvicinare il record asiatico dei 100 metri di 9.83 stabilito dal cinese Su Bingtian nel 2021.

Secondo quanto riportato da World Athletics, con quel successo Boonson aveva anche riportato alla Thailandia un oro nei 100 metri dei Giochi Asiatici dopo 48 anni.

Ora le staffette

Dopo aver completato la doppietta 100-200, Boonson punta ora ad arricchire ulteriormente il proprio bottino nella competizione. Nel suo programma figurano anche le prossime prove della 4×100 maschile e della 4×100 mista.

Il 19.88 di oggi certifica intanto la crescita del velocista thailandese, capace nel giro di pochi giorni di conquistare due ori e di riscrivere i propri riferimenti cronometrici sulle due distanze della velocità.