Taekwondo, Polish Open: Dell’Aquila trionfa nei -63 kg, argenti per Santinelli e Frassica

Bilancio positivo per l’Italia nel torneo G1 di Varsavia. Il campione olimpico conquista l’oro al termine di un percorso quasi perfetto e batte in finale Christian Santinelli. Secondo posto anche per Anna Frassica nei -57 kg.

Trasferta positiva per l’Italia al Polish Open di taekwondo, torneo G1 disputato oggi, domenica 27 settembre, all’OSIR Bemowo Sports Centre di Varsavia. A prendersi la scena è stato Vito Dell’Aquila, vincitore della categoria -63 kg al termine di un percorso praticamente netto.

Il campione olimpico ha disputato cinque incontri, lasciando per strada una sola ripresa. Nel tabellone dei -63 kg l’Italia ha inoltre centrato una doppietta, con Christian Santinelli della Libertas Taekwondo Club arrivato fino alla finale contro Dell’Aquila.

Dell’Aquila domina nei -63 kg

Il cammino dell’azzurro è iniziato ai trentaduesimi contro l’ucraino Vladyslav Funkendorf, unico avversario capace di strappargli un round. Successivamente Dell’Aquila ha superato lo statunitense Gavin Grant ai sedicesimi e i due polacchi Piotr Safaryn nei quarti e Bartosz Struglinski in semifinale, sempre con il punteggio di 2-0.

La finale è stata tutta italiana contro Santinelli, anche lui protagonista di un ottimo torneo. A conquistare l’oro è stato Dell’Aquila, mentre Santinelli ha completato la doppietta azzurra con l’argento.

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Frassica d’argento nei -57 kg

Secondo gradino del podio anche per Anna Frassica nella categoria -57 kg. L’azzurra ha battuto in successione la slovacca Simona Pernischova e la danese Maria Ghannam con due successi per 2-0.

In semifinale Frassica ha avuto la meglio sulla spagnola Carla Sesar Vila al terzo round al termine di un confronto molto combattuto. Nell’ultimo atto si è invece arresa alla bielorussa Yuliana Vitko per 2-1, dopo aver conquistato la prima ripresa.

Cirivello ai quarti, Pezzolla fuori ai sedicesimi

Buona prova anche di Gaetano Cirivello nei -54 kg. L’azzurro ha superato il cinese Shengchen Zhang prima di fermarsi nei quarti contro il greco Konstantinos Dimitropolos.

Nei -62 kg Lucia Pezzolla ha invece vinto il primo incontro contro la polacca Karolina Andrzenczyk, per poi essere eliminata ai sedicesimi dall’islandese Ingibjorg Gretarsdottir.

Il Polish Open completa così un altro fine settimana positivo per il gruppo italiano, reduce anche dall’argento conquistato da Iurlaro ad Amburgo, con punti importanti raccolti per il ranking mondiale e per quello europeo.