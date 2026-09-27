Superbike, Nicolò Bulega campione del mondo a Cremona: Italia in festa 14 anni dopo Biaggi

Il pilota Ducati conquista il titolo con due round d’anticipo grazie al secondo posto in gara-2. Per l’emiliano è il coronamento di una stagione dominata con 26 vittorie in 30 gare. Lecuona firma la tripletta nel weekend, Montella terzo.

Nicolò Bulega è campione del mondo Superbike 2026. Al pilota emiliano della Ducati è bastato il secondo posto in gara-2 a Cremona per chiudere matematicamente i conti con due round d’anticipo e riportare un italiano sul tetto del mondo della categoria 14 anni dopo Max Biaggi, campione nel 2012 con l’Aprilia.

Un titolo costruito attraverso una stagione impressionante: 26 vittorie nelle prime 30 gare e altrettanti podi. Bulega festeggia così in casa, sulla Ducati Panigale V4R del team Aruba.it Racing, completando un’impresa tutta italiana.

Bulega campione con il secondo posto in gara-2

Il titolo è arrivato al termine della seconda gara lunga del weekend lombardo. Bulega non ha avuto bisogno di vincere: il secondo posto gli ha consegnato aritmeticamente il Mondiale.

Dopo il traguardo è esplosa la festa, con il nuovo campione del mondo visibilmente commosso. “È una liberazione”, ha urlato ancora con il casco indosso, prima di ringraziare la squadra: “Sono incredibilmente felice, devo dire grazie al mio team. Mi hanno dato un’opportunità incredibile”.

Per Ducati è il 17° titolo mondiale nella storia della Superbike, ma il primo conquistato con un pilota italiano.

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Lecuona domina il weekend di Cremona

La vittoria in gara-2 è andata al compagno di squadra Iker Lecuona, protagonista di un fine settimana perfetto. Lo spagnolo ha centrato il terzo successo del weekend, completando la sua prima tripletta in Superbike dopo essersi imposto anche in gara-1 e nella Superpole Race.

Sul terzo gradino del podio è salito Yari Montella, bravo a resistere agli attacchi di Sam Lowes, poi caduto mentre era in piena lotta con il pilota salernitano.

Quarto posto per Alberto Surra, davanti ad Alex Lowes con la Bimota, Jake Dixon con la migliore Honda, Lorenzo Baldassarri e Garrett Gerloff su Kawasaki. Axel Bassani e Andrea Locatelli hanno completato la top ten.

Gara conclusa anzitempo per Miguel Oliveira, scivolato nelle fasi iniziali, e per Alvaro Bautista, fermato da un problema tecnico. Caduta anche per Xavi Vierge.

Superpole Race ancora a Lecuona

In mattinata la Superpole Race aveva già riproposto lo stesso ordine dei primi due di gara-1: Lecuona davanti a Bulega. Il futuro campione aveva evitato rischi inutili senza forzare il duello con il compagno di squadra.

Alle loro spalle Surra aveva conquistato il primo podio della carriera in Superbike precedendo Montella. Quinto e sesto posto per i gemelli Sam e Alex Lowes, con la Bimota di quest’ultimo prima moto non Ducati al traguardo.

Da segnalare anche il contatto nelle fasi iniziali tra Baldassarri e Gerloff e le cadute di Bautista e Stefano Manzi.

Un titolo dopo la rinascita in Supersport

Per Bulega il successo completa un percorso iniziato nel Motomondiale. Dopo l’esordio in Moto3 e le successive stagioni in Moto2 tra il 2015 e il 2020, l’emiliano aveva lasciato quel paddock per ripartire dalla Supersport.

La scelta ha segnato la svolta della sua carriera: prima il titolo mondiale Supersport, poi l’ascesa in Superbike fino al trionfo del 2026. Bulega diventa così campione nelle due categorie delle derivate di serie.

Nel 2027 la MotoGP con VR46

Per il quasi 27enne si aprirà adesso anche un nuovo capitolo. Nel 2027 correrà in MotoGP con la Ducati Desmosedici del team VR46, tornando nel paddock del Motomondiale.

Bulega aveva già avuto modo di guidare una MotoGP nel finale del 2025, quando era stato chiamato a sostituire l’infortunato Marc Marquez. Nella prossima stagione ritroverà anche Toprak Razgatlioglu, suo grande rivale e vincitore del titolo Superbike dodici mesi fa.

Prima, però, restano ancora sei gare per provare ad arricchire ulteriormente una stagione già storica. Con 26 vittorie, Bulega è a una sola lunghezza dal primato di 27 successi in una singola stagione detenuto da Alvaro Bautista.