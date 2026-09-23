America’s Cup, via alle regate preliminari: cosa sono e come funzionano

Le regate preliminari di Coppa America a Napoli sono in arrivo da domani 24 settembre fino a 27. Como noto queste gare “amichevoli” non si svolgeranno con le imbarcazioni usate tra un anno per la Coppa America, ma con scafi più piccoli ed uguali per tutti.

Gli AC40 e i confini del campo

Le acque del Golfo di Napoli accolgono i preliminari di Coppa America e la curiosità cresce per una competizione che cambia radicalmente le abitudini della vela tradizionale.

Sul piano tecnico le regate vedono protagoniste imbarcazioni avanzate, gli AC40 dotati di foil e timoni a T come le sorelle maggiori, con sei sodalizi pronti alla sfida tra cui Luna Rossa, Alinghi, Team New Zealand, American Racing Team, GB1 e La Roche-Posay.

Come detto gli AC40 saranno standard per tutti. A bordo ci sono 4 velisti, equamente divisi tra 2 ai timoni e 2 alla regolazione del volo. I team possono decidere di alternare la formazione maggiore a un equipaggio femminile o giovanile, mentre per vedere all’opera i veri scafi da competizione, gli AC75, bisognerà aspettare il prossimo anno.

Il formato del fine settimana mescola regate di gruppo a testa a testa. Fino a domenica mattina la flotta regata compatta in prove veloci di circa 20 minuti su classici percorsi a bastone. Alla fine, le 2 barche che hanno accumulato i punteggi migliori si giocano la vittoria in un match race finale secco.

La grossa novità sarà rappresentata dalla tecnologia presente a bordo che permetterà la comunicazione tra le barche, le boe, e avere parametri in tempo reale.

Il protocollo della 38esima edizione sintetizza le indicazioni operative in meno di una pagina, lasciando la gestione attiva a un software centrale che informa contemporaneamente giudici ed equipaggi su partenze o sanzioni. A garantire la sicurezza intervengono i boundary, confini virtuali delimitati da speciali boe geostazionarie a doppio scafo dotate di gps e motore, larghe 3 metri e lunghe 3,5 metri. Questi apparati misurano l’intensità del vento, che deve restare tra 7,5 e 21 nodi, e separano la flotta dai battelli degli spettatori.

Il tracciato a bastone, inoltre, sfrutta 4 opzioni di campo stabilite in anticipo, consentendo agli equipaggi di analizzare a fondo le condizioni meteo locali prima di scendere in acqua.

La gestione della linea di partenza delle regate preliminari

La partenza da questa edizione non prevede la barca comitato posizionata sulla linea né l’impiego di bandiere visive, sostituite da rilevatori elettronici con precisione al centesimo di secondo visibili sugli schermi di bordo.

La sequenza comincia a 3 minuti dal via, passa al segnale preparatorio a 2.10 e si chiude nell’ultimo minuto.

Se una barca anticipa lo scatto negli ultimi, riceve una penalità immediata e deve ridurre la propria andatura fino a cedere 75 metri rispetto agli avversari partiti regolarmente. Le boe di partenza si spostano subito con una luce gialla accesa, mentre il programma di calcolo adatta la lunghezza dei lati.

Al traguardo scatta il limite: dopo 5 minuti dal primo arrivato la prova si chiude per tutti, lasciando agli atleti tempi strettissimi per far ripartire le gare e rispettare le esigenze tv.

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