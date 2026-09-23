Formula 1, GP di Baku si corre di Sabato: Ferrari a caccia di risposte, gli orari

Il Mondiale di Formula 1 sbarca in Azerbaigian per la gara anticipata al sabato, con una Ferrari in cerca di ossigeno per salvare la stagione.

Hamilton e Leclerc contro il tabù cittadino

Da 4 gare Lewis Hamilton e Charles Leclerc non riescono ad agguantare il podio, e la McLaren di Lando Norris spinge forte da dietro. Il circuito di Baku, lungo 6.003 metri, sarà una bella gatta da pelare per la SF-26 con i suoi problemi di motore. La pista ha un rettilineo di oltre 2 chilometri che mette a nudo i limiti di potenza e gestione dell’energia della monoposto. Storicamente la Rossa è sempre andata forte in qualifica, con 5 pole raccolte in 9 edizioni, ma poi la domenica non si è quasi mai ripetuta: zero vittorie e appena 4 podi complessivi, nonostante un Leclerc fermato dal un guaio al motore quando era ampiamente in testa. La situazione del monegasco, poi, tiene poi il box con il fiato sospeso. Nelle prove libere si valuteranno le condizioni del motore ADUO 2, incidentato a Monza e tenuto fermo a Madrid. Se non dovesse farcela, i meccanici monteranno l’unità numero 5, incassando una penalità sulla griglia di partenza. A quel punto in gara servirà un maxi recupero, un po’ sulla scia di quanto fatto da Kimi Antonelli a Monza, capace di vincere partendo dal 19° posto.

I calcoli di Vasseur e la maratona logistica

Come accennato, il Gran Premio scatterà sabato 26 alle ore 13:00. Il cambio di programma è stato deciso per non accavallarsi al Giorno della Memoria del 27 settembre, ricorrenza che ricorda le vittime del conflitto del 2020 nel Nagorno Karabakh.

Le qualifiche andranno in scena venerdì 25 alle ore 14:00. Il team principal Fred Vasseur predica calma in un ambiente decisamente sotto esame. Il francese ricorda che di recente la vettura ha fatto vedere un buon livello di competitività, ma avverte che “Baku rappresenta una sfida molto diversa” e raccomanda alla squadra di “sfruttare al massimo ogni opportunità”, visto che la pista è imprevedibile e ha già visto uscire 12 Safety Car.

Dove vedere il GP? La gara di 51 giri sarà in diretta su Sky ai canali 201, 207 e 213, mentre TV8 la darà in chiaro ma in differita: venerdì alle ore 17:00 le qualifiche, sabato alle ore 16:00 il Gran Premio.