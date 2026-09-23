Calciomercato Juventus: tra emergenza e futuro, in arrivo due portieri

La Juventus corre ai ripari dopo l’infortunio di Grabara e prova a sistemare la porta. La dirigenza dei bianconeri è pronta a pescare sul mercato degli svincolati, ma intanto programma attentamente anche il futuro.

Il ritorno di Neto per la porta di mister Spalletti

L’infortunio di Kamil Grabara ha costretto la dirigenza a tornare sul mercato. La lista dei candidati a zero per la porta era oggettivamente corta, ma secondo le ultime notizie in arrivo da Torino, potrebbe tornare in bianconero il portiere Neto.

Il brasiliano ha staccato fin da subito la concorrenza di Sergio Rico e Cillessen, profili che convincevano decisamente meno. Il portiere, forte del passaporto italiano, conosce benissimo l’ambiente avendo già giocato a Torino dal 2015 al 2017. Ha accettato la chiamata con grande entusiasmo. Ha giocato nel Botafogo fino a maggio e porta in dote l’esperienza di oltre sei campionati disputati in Serie A.

Negli ultimi tre giorni le telefonate si sono fatte fitte tramite il manager Giuliano Bertolucci, procuratore anche di Douglas Luiz, centrocampista che Spalletti sta letteralmente rigenerando. Arrivando da svincolato, l’operazione non intacca in alcun modo le casse societarie, un dettaglio vitale viste le attuali ristrettezze di bilancio. Sistemati gli ultimi cavilli, il brasiliano sbarcherà a Torino per le visite mediche. Firmerà fino a giugno 2027 come vice di Vicario. Sarà a disposizione fin da domenica per aiutare il gruppo ultimamente un po’ sfortunato.

L’idea Palmisani e le nuove mosse di Carnevali

Sistemata la falla, la società guarda al domani. Il nuovo dg Carnevali starebbe infatti mettendo in piedi una fitta rete di scout per aiutare Massara a intercettare talenti in netto anticipo. A fine anno andrà rinegoziato il prestito di Vicario col Tottenham e si attenderà il recupero di Grabara. Oltre al fedelissimo Pinsoglio e al giovane Riccardo Radu che cresce bene nella seconda squadra, occhio al nome di Lorenzo Palmisani.

Il portiere di proprietà del Frosinone ed Under 21 piace ormai da parecchi mesi. I bianconeri volevano prenderlo già verso la fine dello scorso torneo per poi lasciarlo a maturare in prestito, ma non se ne fece nulla.

Dopo le prime prestazioni in Serie A, però, su di lui l’interesse è cresciuto: su di lui il Milan e di recente si è inserita pure l’Atalanta. I bergamaschi potrebbero puntare forte su Palmisani in caso di partenza di Carnesecchi, uno scenario considerato assai probabile per giugno 2027.

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