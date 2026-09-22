Mondiali 2026, cronometro juniores: Pezzo Rosola quinto. Vince Noval

Patrick Pezzo Rosola ha corso un’ottima cronometro ai Mondiali chiudendo al quinto posto. Exploit di Benjamin Noval, che è nuovo campione del mondo

Benjamin Noval è il nuovo campione del mondo juniores nella cronometro. Lo spagnolo ha realizzato una prova di assoluto livello a Montréal, chiudendo i 23 chilometri in 25 minuti e 17 secondi, conquistando così la prestigiosa e ambita maglia iridata.

Il giovane figlio d’arte, dato che suo padre ha corso da professionista tra la fine degli anni novanta e l’inizio degli anni duemila, ha messo in campo una grande prova che l’ha portato alla vittoria. Il talento iberico si lancia al meglio verso il professionismo, visto che nel 2027 debutterà, a soli diciotto anni, con la prestigiosa formazione WorldTour Netcompany INEOS.

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La prova, ovviamente più breve vista l’età della categoria, è stata comunque estremamente equilibrata e combattuta fino all’ultimo chilometro. Si è trasformata rapidamente in una sfida a due: 48 chilometri all’ora la media per Noval, che è riuscito a beffare di appena sei secondi il belga Vic De Smet, quello che probabilmente era annunciato come il favoritissimo assoluto della vigilia.

Le prove degli italiani nella cronometro juniores

In casa Italia, da considerare assolutamente molto positiva la prova del doppio figlio d’arte Patrik Pezzo Rosola: quinto posto finale a 21 secondi per l’azzurro, che arriva a soli 5 secondi dal podio.

Più in difficoltà, invece, Andrea Tarallo, classificatosi ventunesimo a un minuto e 15 secondi dal vincitore. Un risultato complessivo che dimostra comunque la buona e concreta salute del movimento giovanile italiano, pronto davvero a raccogliere il testimone dei campioni del passato per costruire il futuro del ciclismo azzurro nei prossimi anni.