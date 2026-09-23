Sport in tv oggi mercoledì 23 settembre: Italia-Finlandia e Italia-Spagna U20, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Italia-Finlandia agli Europei di volley maschile e Italia-Spagna ai Mondiali Under 20 di calcio femminile sono gli appuntamenti principali del programma sportivo di mercoledì 23 settembre. Spazio anche al grande tennis con i tornei ATP di Hangzhou e Chengdu, i WTA di Singapore e Seul e le Billie Jean King Cup Finals. Nel pomeriggio torna il ciclismo con la seconda tappa della CRO Race, mentre in serata prosegue anche la Champions League femminile.

Doppio appuntamento con le Nazionali italiane. Alle 15.00 l’Italia femminile Under 20 affronta la Spagna ai Mondiali, con diretta su Rai Sport HD e RaiPlay. In serata, alle 21.05, l’Italia del volley maschile sfida la Finlandia agli Europei, in diretta su Rai 2, Sky e DAZN.

La giornata parte però molto presto con il tennis: in campo i tornei WTA di Singapore e Seul e gli ATP di Hangzhou e Chengdu, dove Federico Cinà è impegnato nelle qualificazioni contro Basilashvili. Alle 11.00 spazio anche alle Billie Jean King Cup Finals con Kazakistan-Spagna.

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Sport in tv oggi, mercoledì 23 settembre

05.00 – TENNIS (WTA 500 Singapore) – Ottavi di finale: diretta tv su SuperTennis HD dalle ore 7.00 e Sky Sport Tennis dalle 12.30; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

05.00 – TENNIS (WTA 250 Seul) – Ottavi di finale: diretta tv su SuperTennis HD dalle 5.00 alle 7.00 e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

06.00 – TENNIS (ATP 250 Hangzhou) – Qualificazioni e primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno dalle 13.30 e Sky Sport Tennis dalle 10.00 alle 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

07.00 – TENNIS (ATP 250 Chengdu) – Qualificazioni e primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Le qualificazioni non sono coperte da tv o streaming: Cinà-Basilashvili sarà il secondo match del programma iniziato alle ore 7.00 italiane.

11.00 – TENNIS (Billie Jean King Cup Finals) – Kazakistan-Spagna: diretta tv su SuperTennis HD; diretta streaming su SuperTennis+.

13.25 – CICLISMO – CRO Race, seconda tappa: diretta dalle ore 14.00 su Eurosport 1 HD e in streaming su DAZN, Discovery+ e HBO Max.

15.00 – CALCIO FEMMINILE (Mondiali Under 20) – Italia-Spagna: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Belgio-Slovenia: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e DAZN 1; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

18.30 – CALCIO FEMMINILE (Mondiali Under 20) – Corea del Sud-Colombia: non è prevista copertura tv o streaming.

18.45 – CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Leuven-Roma: diretta streaming su Disney+.

18.45 – CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Servette-Lione: diretta streaming su Disney+.

21.00 – CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Chelsea-Austria Vienna: diretta streaming su Disney+.

21.00 – CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Barcellona-Paris FC: diretta streaming su Disney+.

21.05 – VOLLEY (Europei) – Italia-Finlandia: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e DAZN 1; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW e DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche mercoledì 23 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.