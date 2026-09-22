Ganna non ci sta: “Polemica con Evenepoel? Se vuole, gli faccio vedere i miei numeri”

Ganna gioisce per l’oro con l’Italia e risponde a tiro alla polemica con Evenepoel: le parole del campione azzurro dopo la vittoria

Filippo Ganna non nasconde la soddisfazione per l’oro nella staffetta mista ai Mondiali di Montreal, un successo che vale una vita. “Pensavamo a questo oro dall’inizio dell’anno”, ha dichiarato il campione piemontese, sottolineando come la preparazione della squadra fosse mirata esclusivamente a questo obiettivo storico per il ciclismo azzurro.

Dopo l’argento nella cronometro individuale, dove si è inchinato solo al fenomeno Remco Evenepoel, autore di un poker iridato senza precedenti, Ganna ha voluto riscattare la giornata con una prova di forza schiacciante nel Team Relay.

Non è mancata però una punta di polemica verso il belga. Rispondendo alle recenti dichiarazioni di Evenepoel, che aveva minimizzato le possibilità degli avversari, Ganna è stato lapidario e diretto: “Se vuole, gli faccio vedere i miei numeri”. Una frase che lascia intendere come i dati e le prestazioni fisiche dell’italiano siano ancora di assoluto livello mondiale, nonostante il divario cronometrico registrato nella prova.

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Evenepoel aveva provocato a riguardo: ”Dice sempre la stessa cosa. Se i numeri fossero stati buoni, sarebbe stato più vicino”.

Tra la gioia per l’oro e il ‘caso Evenepoel’

Ma non può mancare anche la grande gioia per il successo iridato: “Questa è una maglia diversa per me. Avevamo parlato molto di questa staffetta… Per i compagni è un momento speciale, ma soprattutto quando vinci con un amico è diverso. Ora celebriamo e ci godiamo questo giorno“.

Poi ha chiuso anche la polemica con Evenepoel: “Sono felice per lui che abbia vinto. Gli auguro che possa andare molto bene anche domenica. Adesso io me ne tornerò a casa e seguirò la corsa di domenica, da casa”.