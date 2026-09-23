Campionati Societari Allievi U18: Kelly Doualla illumina, Giardiello cancella il record di Crippa

L’atletica giovanile italiana chiude la sua stagione su pista con l’atteso appuntamento dei Campionati Societari Allievi. I migliori talenti U18 si sfidano apertamente per conquistare lo scudetto.

Kelly Doualla e le stelle attese a Majano

Tra sabato 26 e domenica 27 settembre torna l’atletica su pista. La stagione internazionale è andata in archivio, ma il calendario nazionale offre ancora una vetrina interessante. La Finale Oro si disputa a Majano, mentre le Finali B si dividono tra Imperia, Ponzano Veneto, Perugia e Battipaglia.

A guidare il gruppo c’è Kelly Doualla, iscritta con il Cus Pro Patria Milano nei 100 metri e nella 4×100. La 16enne cerca una buona chiusura dopo una stagione molto positiva, segnata dal titolo agli Europei U18 e dal bronzo ai Mondiali juniores. In terra friulana si presenta come la netta favorita nella velocità e proverà a dare un contributo pesante alla squadra.

In pedana vedremo anche Antony Del Pioluogo. Il vice-campione europeo del peso si metterà alla prova nella sua specialità e nel lancio del disco. Tra gli iscritti figura inoltre Micol Candidi, talento pronto a misurarsi sui 200 metri e nel giro di pista, in un weekend che si prospetta combattuto e pieno di spunti interessanti.

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Giardiello si prende i 1500 metri

Mentre si aspetta la velocità, il mezzofondo ha già espresso i propri verdetti. Federico Giardiello ha corso i 1500 metri a Busto Arsizio fermando il cronometro a 3:44.24. Un tempo che sgretola il primato italiano allievi di 3:45.02, registrato da Yeman Crippa nel 2013 a Donetsk. Il 17enne dell’Atletica Gavirate si lascia definitivamente alle spalle i problemi fisici al soleo che gli avevano impedito di correre gli Europei U18 di Rieti. Rientrato alle gare con 3:46.72 a Rovereto, ha trovato il treno giusto all’Eset Track Meet chiudendo al 2° posto alle spalle di Matteo Bardea, primo in 3:44.08.

Giardiello abbassa il suo personale di 1,5 secondi e si conferma un prospetto da seguire con grande attenzione. Su strada, la 10 chilometri Nova Run di Tortona va a Rebecca Lonedo con 32:35, e a Luca Alfieri tra gli uomini con 28:56, mentre arriva 3° Thomas D’Este con 29:11. Infine, a Cremona, Giovanna Epis porta a termine e vince la mezza maratona in 1h13:36.