Duri allenamenti per Sinner a Montecarlo: cosa filtra in vista della Laver Cup

Jannik Sinner prosegue gli allenamenti e spera di tornare al top dopo l’infortunio: le ultime novità per la sua partecipazione alla Laver Cup

Jannik Sinner e Flavio Cobolli proseguono senza sosta la loro preparazione in vista della parte finale di stagione, condividendo oggi il campo di allenamento a Montecarlo.

Il numero 1 e il 7 del mondo si stanno preparando per gli ultimi, cruciali appuntamenti agonistici dell’anno, tra cui le ambite ATP Finals di Torino e le Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Sinner, reduce da un delicato stop per un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare interamente la tournée estiva sul cemento nordamericano, è ufficialmente iscritto al China Open di fine settembre.

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Sinner e Cobolli verso la Laver Cup: i loro impegni per il finale di stagione

Tuttavia, la sua partecipazione all’ATP500 di Pechino resta per il momento ancora in bilico. Se non dovessero esserci ulteriori contrattempi fisici, l’intenzione dell’altoatesino sarebbe quella di affrontare per intero lo swing asiatico e, a seguire, dopo l’eventuale parentesi del Six Kings Slam a Riad, i tornei indoor in Europa.

Programmazione leggermente diversa, invece, per Cobolli, che sarà impegnato già tra pochi giorni alla O2 Arena di Londra. Il tennista romano giocherà come uno degli uomini di punta del Team Europe nella prestigiosa Laver Cup, in programma dal 25 al 27 settembre.

Successivamente, il giovane azzurro si concentrerà sugli ultimi tornei ufficiali della stagione con il chiaro obiettivo di centrare la qualificazione alle Finali ATP di Torino. Il sogno finale resta quello di indossare nuovamente la gloriosa maglia azzurra proprio a Bologna, contribuendo concretamente al grande e ambizioso sogno tricolore nelle Finals di Coppa Davis.