America’s Cup, ultimo atto a Cagliari: Luna Rossa sogna il colpo nei preliminari

Oggi, domenica 24 maggio, si chiudono a Cagliari le regate preliminari dell’America’s Cup 2026. A partire dalle ore 15.00, il Golfo degli Angeli ospiterà l’ultima giornata dell’evento che ha inaugurato il lungo percorso verso la Coppa America 2027, in programma a Napoli. In acqua otto imbarcazioni con gli AC40 protagonisti e spettacolo assicurato fino al pomeriggio.

Due regate di flotta e poi il Match Race finale

Il programma prevede due regate di flotta consecutive, una in meno rispetto alle giornate di venerdì e sabato. Al termine verrà definita la classifica generale: le prime due squadre si affronteranno poi nel Match Race che assegnerà il trofeo dei preliminari.

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Il risultato non avrà effetti diretti sulla prossima America’s Cup, dove saranno utilizzati gli AC75, ma rappresenta comunque un test importante per equipaggi, manovre e gerarchie iniziali.

Luna Rossa davanti: Gradoni e Porro puntano al titolo

Luna Rossa 1, con Marco Gradini e Margherita Porro al timone, arriva all’ultima giornata da leader con 55 punti e otto lunghezze di vantaggio su Team New Zealand. Più staccata Luna Rossa 2, guidata da Peter Burling e Ruggero Tita, a tredici punti dalla vetta ma ancora in corsa per recuperare terreno. Più lontani Team New Zealand Women & Youth, la Roche-Posay e Athena Pathway.

Le regate saranno visibili in diretta su Rai3, Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Sky Sport 259, con streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.