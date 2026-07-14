ATP Gstaad, Cinà lotta ma si arrende ad Halys: match point sfumato al tie-break del terzo

Il giovane talento palermitano, reduce dalle qualificazioni, cede al francese con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(6) dopo oltre due ore di battaglia sulla terra rossa svizzera.

Federico Cinà saluta l’ATP 250 di Gstaad al primo turno, ma lo fa al termine di una battaglia combattuta fino all’ultimo punto. Il giovane talento palermitano, numero 184 del ranking ATP, è stato sconfitto dal francese Quentin Halys, numero 90 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(6) dopo due ore e otto minuti di gioco.

Una partita equilibrata, decisa soltanto al tie-break del terzo set, in cui Cinà ha avuto anche un match point per completare la rimonta. Per l’azzurro resta comunque una settimana positiva, dopo le due vittorie ottenute nelle qualificazioni contro Maximilian Zahraj e Calvin Hemery.

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ATP Gstaad, Cinà cede ad Halys in tre set

Il primo set è stato complicato per Cinà, con Halys bravo a sfruttare subito la seconda palla break a disposizione nel secondo game.

Il francese ha poi difeso il vantaggio fino al 5-3, annullando anche due occasioni consecutive all’azzurro per rientrare nel parziale, prima di chiudere il primo set sul 6-3.

La reazione di Cinà nel secondo set

Nel secondo parziale il classe 2007 ha cambiato passo, mostrando personalità e maggiore continuità.

Cinà ha annullato due palle break nel quinto game e, subito dopo, ha trovato l’allungo decisivo, salendo sul 4-2. Un break è bastato al palermitano per portare il match al terzo set, chiudendo la seconda frazione con il punteggio di 6-3.

Terzo set senza break, poi il match point mancato

La frazione decisiva è stata una vera battaglia punto a punto.

Nessuno dei due giocatori è riuscito a procurarsi palle break e il match è arrivato inevitabilmente al tie-break. Cinà si è portato avanti, ha avuto un match point sul 6-5, ma Halys lo ha cancellato con un ace da giocatore esperto.

Da quel momento il francese ha trovato lo slancio decisivo e ha chiuso il tie-break per 8-6, conquistando il passaggio al secondo turno.

Settimana comunque positiva per l’azzurro

Nonostante la sconfitta, Cinà lascia Gstaad con indicazioni incoraggianti.

Il palermitano aveva superato brillantemente le qualificazioni, battendo prima il tedesco Maximilian Zahraj per 7-5 6-3 e poi il francese Calvin Hemery per 6-4 6-3.

Contro Halys è mancato soltanto l’ultimo punto per regalarsi un secondo turno di grande prestigio contro Alexander Bublik, testa di serie numero 1 del tabellone.

Le statistiche del match

Halys ha chiuso con 22 ace contro i 14 di Cinà.

Il francese ha messo in campo il 61% di prime di servizio, contro il 58% dell’azzurro. Sul fronte palle break, Halys ne ha annullate 4 su 5, mentre Cinà ne ha salvate 3 su 4.