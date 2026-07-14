MotoGP, Bezzecchi dopo l’operazione: “Sto bene, recupero iniziato”

Il pilota Aprilia è intervenuto in video collegamento all’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista” dopo la frattura alla clavicola riportata nel GP di Germania.

Marco Bezzecchi rassicura sulle sue condizioni dopo la frattura alla clavicola riportata nel Gran Premio di Germania. Il pilota Aprilia è intervenuto in video collegamento in occasione dell’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista” e ha fatto il punto sul recupero dopo l’intervento.

“Sto bene, l’operazione è stata un po’ complicata ma è andata bene, i tempi di recupero sono iniziati e vedremo come andrà”, ha dichiarato Bezzecchi.

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Bezzecchi dopo l’intervento: “L’operazione è andata bene”

Il pilota italiano ha spiegato che il percorso di recupero è appena cominciato e che sarà necessario valutare l’evoluzione nei prossimi giorni.

La frattura alla clavicola era arrivata nel weekend del GP di Germania, costringendo Bezzecchi a sottoporsi all’intervento chirurgico.

Il ricordo dei podi con Aprilia

Nel corso del collegamento, Bezzecchi ha anche ripensato alle emozioni vissute in top class e ai risultati ottenuti con Aprilia.

“Portare la bandiera tricolore sul podio è stato fantastico, sono state davvero delle belle emozioni”, ha raccontato il pilota.

Bezzecchi: “Il nostro è uno sport di squadra”

Il pilota Aprilia ha poi sottolineato l’importanza del lavoro del team.

“Il nostro è uno sport incredibilmente di squadra e la mia è una squadra fantastica che si impegna al massimo e io cerco di fare lo stesso per loro”, ha aggiunto Bezzecchi.