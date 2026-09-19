America’s Cup sul Lungomare, Napoli si ferma per la vela: come vedere le gare dal 24 al 27 settembre

Napoli si prepara alla Preliminary Regatta della 37ª America’s Cup. Dal 24 al 27 settembre, il Lungomare Caracciolo ospiterà l’evento, con oltre 60mila spettatori attesi.

Il Race Village di Napoli e la sfida degli AC40

Napoli è già pronta. Tutto il tratto che va da piazza Vittoria fino a Rotonda Diaz si sta trasformando. In poco più di 1 chilometro di lungomare ci sarà il cuore della manifestazione. L’ingresso principale del Race Village è in piazza Vittoria, ed è gratuito per tutti. Ci saranno maxischermi, 4 per la precisione, palchi per gli spettacoli e stand per il food. La particolarità sono le quattro grandi pedane sulla Colonna Spezzata, alte 3 metri e mezzo per evitare le mareggiate. Da lì, il pubblico potrà vedere da vicino gli AC40 durante le operazioni di dock-in e dock-out e ascoltare le interviste ai velisti.

Anche la Villa Comunale farà parte dell’evento con laboratori didattici e le attività di #BeActive. In gara ci sono 6 squadre, anche se il team americano non ci sarà adesso ma entrerà nel 2027. Vedremo sfide tra giganti come Emirates Team New Zealand e, ovviamente, Luna Rossa. Le prime regate vere e proprie inizieranno il 25 settembre dopo le prove ufficiali del 24.

Max Sirena avvisa sulle onde: «Non sono graduali»

Le regate si terranno non lontano dalla costa. Max Sirena, Ceo di Luna Rossa, ha spiegato che il campo di Napoli ha delle particolarità. Sirena ha detto: «L’onda è un po’ particolare… non è un elemento graduale… e crea problemi di stabilità». Secondo lui, i team dovranno essere bravi ad adattarsi in fretta. Poi ha aggiunto che la Coppa è anche un gioco psicologico, che «tante cose succedono dietro le quinte». Insomma, c’è molta attesa.

Per quanto riguarda il programma, dopo l’allenamento che è già cominciato dal 9 e le prove ufficiali del 24, le prime regate saranno venerdì 25 settembre. Tre prove alle 14:10. Lo stesso orario per sabato 26, altre tre regate. Domenica 27 settembre ci saranno le ultime due regate di flotta e poi la finalissima di Match Race alle 15:27.

Per quanto riguarda il mare, sono previste delimitazioni per le barche private, ovviamente, mentre le pedane sollevate di 3,5 metri permetteranno di seguire la competizione con una visuale privilegiata.

Dove, quando e come vedere le gare

Quando: Dal 24 al 27 settembre 2026. Regate principali il 25, 26, 27 alle 14:10. Finale domenica alle 15:27.

Dove: Napoli, Lungomare Caracciolo (tra Piazza Vittoria e Rotonda Diaz) e Golfo di Napoli.

Come: Sul posto (ingresso gratuito al Race Village). In TV: RAI (Rai 2 e RaiPlay dalle 14:00), Sky Sport Uno (NOW/SkyGo). Online: canali YouTube/Facebook ufficiali America’s Cup e sito web. Radio: America’s Cup Radio via QR code nel Village.

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