Atletica, Master: Sofia da record, Ricciutelli infinita – Spettacolo in diretta su SportfaceTV

La pista di Campi Bisenzio si accende per i Campionati italiani master. Una prima giornata dove l’agonismo ha fatto da padrone, arrivando anche a cancellare la carta d’identità.

La marcia di Ricciutelli e il primato di Sofia

Le gare di ieri in Toscana hanno regalato subito spunti interessanti. Sotto i riflettori i 5000 di marcia, con Daniela Ricciutelli autrice di una gara davvero caparbia. La portacolori della Liberatletica ha chiuso in 33:58.63, a soli 4 secondi dal suo record italiano SF70 fatto a Bellinzona con 33:54.43. Un traguardo che celebra 50 anni di carriera per colei che allenò agli inizi l’azzurro Marco De Luca.

Negli 80 ostacoli, invece, il barese Alberto Sofia ha riscritto la storia per i master SM85: il suo 19.93 con vento a -0.5 è la nuova migliore prestazione nazionale. Un primato ottenuto sfruttando le nuove regole sulle barriere, ora piazzate a 6 metri l’una dall’altra e a 11 dalla partenza.

Emozioni pure dalla pedana del martello: a 93 anni, Carmelo Rado dell’Olimpia Amatori Rimini ha lanciato l’attrezzo a 22,62 tra gli SM90, prendendosi tutta la scena e gli applausi del pubblico.

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Doppio titolo per Moroni: live e replay su SportfaceTV

Non sono mancate le conferme in pista. Maria Costanza Moroni del Gs Ermenegildo Zegna ha portato a casa 2 titoli in appena 2 ore: prima ha vinto gli 80 ostacoli in 13.39 lottando contro un vento di -0.6, poi si è ripetuta sui 300 chiudendo in 48.21.

In evidenza anche la brianzola Sara Colombo, al traguardo in 13.02 tra le SF50, e la campionessa europea Serena Caravelli, prima in 11.74 nella fascia SF45. Sui 5000 metri, spazio a Carla Primo vincitrice in 18:21.59 e alla neocampionessa mondiale Oriana Martignago, dominatrice incontrastata della gara SF65 con il crono di 21:05.28. Ottima giornata pure per Marco Mastrolorenzi, padrone dei 100 ostacoli SM65 in 16.89 e del salto con l’asta superando i 3,35. Nei lanci va segnalato il 44,50 di Patrizia Aletta nel martello SF55, mentre Giuliano Costantini è atterrato a 4,26 nel lungo SM75.

In tribuna c’erano le autorità Fidal e il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri.

Per rivedere queste prestazioni, i replay di ieri vi aspettano on demand sul nostro sito SportfaceTV. Oggi, invece, il day 2 del sabato è in diretta streaming dalle 8.15 su www.atleticaitaliana.tv.