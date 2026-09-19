Mondiali corsa su strada 2026, Agathe Guillemot vince il miglio a Copenaghen. Cavalli 28esima

La francese si impone in 4:22.74, miglior prestazione mondiale stagionale. Argento a Freweyni Hailu, Ludovica Cavalli chiude 28ª con il personale su strada

Agathe Guillemot conquista la medaglia d’oro nella prova del miglio ai Campionati Mondiali di corsa su strada di Copenaghen, seconda edizione della rassegna organizzata da World Athletics.

La francese ha completato i 1.609,34 metri in 4:22.74, firmando la migliore prestazione mondiale stagionale su una distanza poco frequentata nelle competizioni su strada. Per la ventisettenne si tratta del risultato più prestigioso della carriera.

Guillemot rimonta Hailu nel rettilineo conclusivo

Quarta nei 1500 metri agli ultimi Mondiali indoor e agli Europei di Birmingham, Guillemot ha mantenuto un ritmo sostenuto nel primo chilometro prima di risolvere la gara nella parte conclusiva.

L’etiope Freweyni Hailu ha provato ad allungare da lontano, ma la francese ha progressivamente ridotto il distacco. Il ricongiungimento è arrivato a circa 150 metri dal traguardo, prima del sorpasso decisivo di Guillemot sul rettilineo finale.

Il tempo della vincitrice è rimasto a meno di due secondi dal record mondiale di 4:20.98, stabilito dall’etiope Diribe Welteji nell’edizione disputata due anni prima a Riga.

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Hailu ancora seconda, bronzo alla keniota Cherop

Hailu ha chiuso in 4:24.35, conquistando la medaglia d’argento come già avvenuto a Riga. Sul terzo gradino del podio è salita la keniota Mirriam Cherop con il tempo di 4:25.71.

Quarta posizione per la danese Annemarie Nissen, atleta di casa, in 4:26.78. Quinta l’altra keniota Naomi Korir, che ha fermato il cronometro sul 4:29.15.

Ludovica Cavalli 28ª con il personale su strada

Ludovica Cavalli ha concluso la prova al 28° posto con il tempo di 4:41.55, stabilendo il proprio primato personale nel miglio su strada. Il personale dell’azzurra in pista è invece di 4:30.15, ottenuto due anni prima.