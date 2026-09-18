Supercoppa, è subito Olimpia-Virtus: a Tortona va in scena la grande classica del basket italiano

La nuova stagione del basket italiano entra subito nel vivo con Olimpia Milano-Virtus Bologna, seconda semifinale della Supercoppa Italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Una sfida diventata ormai una vera classica: dal 2020-2021 le due squadre si sono affrontate 53 volte, mentre i precedenti complessivi sono addirittura 225. Nei 52 incroci più recenti, Milano conduce 27-25.

Olimpia rivoluzionata, Poeta subito al primo vero esame

Per Milano sarà il primo test pesante della prima stagione completa con Peppe Poeta in panchina. Il poster è cambiato profondamente: sono rimasti pochi elementi della precedente ossatura, mentre sono arrivati giocatori importanti come Devon Hall, RJ Cole, Jason Burnell e Darius Thompson.

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Occhi puntati anche su Garrison Matthews e soprattutto Alex Peters, reduce dal titolo di Eurolega conquistato con l’Olympiacos e chiamato a dare esperienza e qualità nel ruolo di ala forte.

Virtus nuova con Mumbrú: tanti volti nuovi e curiosità

Anche Bologna ha cambiato moltissimo, a partire dalla guida tecnica affidata a Alex Mumbrú. La Virtus ha rivoluzionato buona della parte della squadra, puntando su un mix di presente e futuro. In cabina di regia ci saranno Tommaso Baldasso, Marcus Carr e Trent Frazier, mentre tra i nomi più interessanti figurano Bobi Klintman, reduce dall’esperienza con i Detroit Pistons, Kevin Kokila e Kessler Edwards. Da seguire anche il possibile rilancio di Davide Casarin.

La Supercoppa rappresenterà quindi il primo vero banco di prova per due squadre rinnovate. Milano e Bologna ripartono da progetti nuovi, ma la rivalità resta stessa.