Sport in tv oggi sabato 19 settembre: Italia-Australia e Roma-Inter, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La finale dei Mondiali di basket in carrozzina tra Italia e Australia e il big match di Serie A Roma-Inter sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di sabato 19 settembre. Grande spazio anche alle Nazionali azzurre, con l’Italia femminile del rugby contro il Giappone, l’Under 20 di calcio femminile impegnata nei quarti mondiali contro la Corea del Sud e le selezioni di canoa polo protagoniste fin dal mattino. Su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, prosegue inoltre la tre giorni dei Campionati Italiani Individuali Master.

Giornata molto ricca anche per i motori, con qualifiche e Sprint Race del GP d’Austria di MotoGP, mentre l’atletica propone in mattinata i Mondiali di corsa su strada. Nel pomeriggio spazio alla Supercoppa Italiana di basket e alla Coppa Davis, prima della lunga serata tra calcio, mountain bike, boxe e la finale mondiale dell’Italia del basket in carrozzina.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sport in tv oggi, sabato 19 settembre

05.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Corea del Sud-India: diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.

05.25 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Staffetta mista Speed, qualificazioni: non è prevista copertura tv o streaming.

07.15 – MOTOCROSS (GP Australia, MX2) – Qualifying Race: diretta streaming su MXGP TV.

08.00 – MOTOCROSS (GP Australia, MXGP) – Qualifying Race: diretta streaming su MXGP TV.

08.00 – TRIATHLON (T100 World Tour) – Fréjus-Saint-Raphaël: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

08.00 – CANOA POLO (Mondiali) – Quinta giornata: diretta streaming su Canoe Planet. Per l’Italia sono in programma Italia femminile-Francia alle 08.35, Italia maschile-Svizzera alle 10.20, Italia femminile-Gran Bretagna alle 13.15 e Italia maschile-Germania alle 14.25.

08.15 – ATLETICA (Campionati Italiani Individuali Master 2026) – Seconda giornata: diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

08.40 – MOTO3 (GP Austria) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.25 – MOTO2 (GP Austria) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.00 – GOLF (DP World Tour) – BMW PGA Championship, terzo giro: diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.10 – MOTOGP (GP Austria) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.10 – ATLETICA (Mondiali corsa su strada) – Miglio femminile: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

10.30 – ATLETICA (Mondiali corsa su strada) – Miglio maschile: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

10.30 – SNOOKER (International Championship) – Qualificazioni: diretta streaming su HBO Max e Discovery+.

10.50 – MOTOGP (GP Austria) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

11.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Austria-Belgio: diretta tv su SuperTennis fino alle ore 14.00; diretta streaming su supertennis.tv fino alle 14.00 e su SuperTennis+.

12.20 – CICLISMO – Gran Premio del Lazio: diretta streaming su RaiPlay Sport 2, Discovery+ e HBO Max dalle ore 15.15.

12.30 – BOXE (Europei) – Turni preliminari: diretta streaming su Eurovision Sport.

12.40 – CICLISMO – Giro di Slovacchia, quarta tappa Belusa-Galanta: non è prevista copertura tv o streaming.

12.45 – MOTO3 (GP Austria) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

12.55 – CICLISMO – Flandrien Classic: diretta streaming dalle ore 15.00 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.30 – CALCIO (Premier League) – Tottenham-Aston Villa: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

13.30 – CALCIO (Championship) – Millwall-West Ham: diretta streaming su Como TV.

13.30 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Staffetta mista Speed, tabellone finale: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.40 – MOTO2 (GP Austria) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

14.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Germania-Croazia: diretta streaming su SuperTennis+.

14.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Gran Bretagna-Ecuador: diretta streaming su SuperTennis+.

14.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Cechia-Stati Uniti: diretta tv su SuperTennis fino alle ore 18.00; diretta streaming su supertennis.tv fino alle 18.00 e su SuperTennis+.

14.10 – ATLETICA (Mondiali corsa su strada) – 5 km femminile: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Forlì-Torres: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Cosenza-Scafatese: diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Sorrento-Bari: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – RUGBY FEMMINILE (WXV Global Series) – Italia-Giappone: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e FIR.

14.40 – ATLETICA (Mondiali corsa su strada) – 5 km maschile: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

15.00 – MOTOGP (GP Austria) – Sprint Race: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Bologna-Torino: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Udinese-Cagliari: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Carrarese-Benevento: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Cremonese-Virtus Entella: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Palermo-Padova: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO FEMMINILE (Mondiali Under 20, quarti di finale) – Italia-Corea del Sud: diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 15.10 circa, al termine dei Mondiali di corsa su strada; diretta streaming su RaiPlay Sport 3.

15.00 – CALCIO (Coppa Intercontinentale, quarti di finale) – Mamelodi-Al Ahli: diretta streaming su DAZN.

15.00 – VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Polonia-Lettonia: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZN.

15.00 – MOTORSPORT (EWC) – Bol d’Or: diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+ e HBO Max fino alle ore 19.00 e nuovamente dalle 22.00.

15.00 – GOLF (PGA Tour) – Biltmore Championship, terzo giro: diretta streaming dalle ore 19.00 su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN.

15.30 – VELA (SailGP) – Ginevra, prima giornata: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW e sul canale YouTube di SailGP.

15.30 – CALCIO (Bundesliga) – Eintracht Francoforte-Friburgo: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.30 – CALCIO (Bundesliga) – Amburgo-Colonia, Werder Brema-Augsburg e Borussia Mönchengladbach-Mainz: non è prevista copertura tv o streaming.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Brighton-Arsenal: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Everton-Ipswich: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Newcastle-Hull: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Championship) – Wrexham-Southampton: diretta streaming su Como TV.

16.00 – BASKET (Supercoppa francese, semifinale) – Roanne-Lione Villeurbanne: diretta streaming su DAZN.

16.00 – PALLAMANO (Serie A) – Chiaravalle-Albatro: diretta streaming su Pallamano TV.

16.00 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Padova: diretta streaming su Pallamano TV.

16.10 – CICLISMO – Giro del Lussemburgo, quarta tappa Ettelbruck-Ettelbruck, cronometro individuale: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle 16.30 e su Eurosport 1 e DAZN dalle 17.30.

16.30 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Conversano: diretta streaming su Pallamano TV.

17.00 – BASKET (Supercoppa Italiana, semifinale) – Tortona-Venezia: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo; diretta streaming su Sky Go, NOW, cielo.tv e LBA TV.

17.00 – PALLANUOTO (Champions League) – Apolo-Brescia: diretta streaming su European Aquatics TV.

17.00 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Trapani, Ferrara-Brixen e Nuoro-Mezzocorona: diretta streaming su Pallamano TV.

17.00 – SOFTBALL (Serie A1, finale scudetto) – Gara 1 Forlì-Bollate: diretta streaming su RaiPlay Sport 2.

17.00 – VOLLEY FEMMINILE (Trofeo Mimmo Fusco) – Finale: diretta streaming su RaiPlay Sport 3.

17.15 – CALCIO (Ligue 1) – Paris FC-Strasburgo: diretta streaming su Ligue1+.

17.15 – CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Catanzaro: diretta streaming su DAZN.

17.15 – BOXE – Riunione di Manchester, main event Hedges-Brown: diretta streaming su DAZN.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Casertana: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Savoia-Casarano: diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – PALLAMANO (Serie A) – Haenna-Cologne e Sassari-Cingoli: diretta streaming su Pallamano TV.

18.00 – CALCIO (Serie A) – Roma-Inter: diretta streaming su DAZN.

18.00 – VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Germania-Bulgaria: diretta streaming su EuroVolley TV e DAZN.

18.00 – CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Juventus-Roma: diretta tv su Rai 2, Sky Sport Calcio e Sky Sport 255; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

18.00 – BASKET (Supercoppa spagnola, semifinale) – Joventut Badalona-Baskonia: diretta streaming su DAZN.

18.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Cile-Spagna: diretta tv su SuperTennis fino alle ore 22.00; diretta streaming su supertennis.tv fino alle 22.00 e su SuperTennis+.

18.00 – TENNIS (WTA 250 San Paolo) – Semifinali: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTennis+.

18.30 – CALCIO (Premier League) – Nottingham-Coventry: diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Bundesliga) – Stoccarda-Borussia Dortmund: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Brasile-Spagna: diretta streaming su FIFA TV.

18.30 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Casalgrande Padana-Jomi Salerno: diretta streaming su Pallamano TV.

18.45 – CALCIO (Premiership scozzese) – Kilmarnock-Hearts: diretta streaming su Como TV.

19.00 – BASKET (Supercoppa francese, semifinale) – Parigi-Nanterre: diretta streaming su DAZN.

19.00 – PALLAMANO (Serie A) – Molteno-Bolzano: diretta streaming su Pallamano TV.

19.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Canada-Francia: diretta streaming su SuperTennis+.

19.30 – CALCIO (Serie B) – Ascoli-Avellino: diretta streaming su DAZN.

19.45 – BASKET (Supercoppa Italiana, semifinale) – Olimpia Milano-Virtus Bologna: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo; diretta streaming su Sky Go, NOW e cielo.tv.

20.00 – CALCIO (Eredivisie) – Ajax-Excelsior: diretta streaming su Como TV.

20.00 – PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Fasano: diretta streaming su Pallamano TV.

20.00 circa – SOFTBALL (Serie A1, finale scudetto) – Gara 2 Forlì-Bollate: diretta tv su Rai Sport HD fino alle 22.30; diretta streaming integrale su RaiPlay Sport 3. La gara inizierà circa 40 minuti dopo la conclusione di Gara 1.

20.30 – CALCIO (Serie C) – Altamura-Picerno: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – CALCIO (Serie C) – Catania-Barletta: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – CALCIO (Serie C) – Salernitana-Giugliano: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Venezia-Lazio: diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

20.45 – CALCIO (Ligue 1) – Angers-Troyes, Le Mans-Lorient, Lione-Rennes e Tolosa-Le Havre: diretta streaming su Ligue1+.

20.45 – CALCIO (Jupiler League) – Anderlecht-Waregem: diretta streaming su DAZN.

21.00 – BASKET (Supercoppa spagnola, semifinale) – Valencia-Barcellona: diretta streaming su DAZN.

21.00 – MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC Elite femminile a Soldier Hollow: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

21.30 – CALCIO (Liga portoghese) – Sporting Lisbona-Arouca: diretta streaming su DAZN.

21.50 – MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC Elite maschile a Soldier Hollow: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

22.30 circa – BOXE – WBC International pesi Bridger, Jonathan Kogasso-Kevin Ramirez: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

22.45 – BASKET IN CARROZZINA (Mondiali, finale) – Italia-Australia: diretta tv su Rai 2; diretta streaming su RaiPlay.

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre

01.00 – TENNIS (WTA 500 Guadalajara) – Finale: diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis; diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche sabato 19 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.