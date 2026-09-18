Lombardia Trophy, Gutmann riparte forte: oltre 70 punti e terzo posto dopo il corto

Lara Naki Gutmann comincia nel migliore dei modi la nuova stagione di pattinaggio artistico. Al Lombardia Trophy 2026, appuntamento dell’ISU Challenger Series in corso all’IceLab Arena di Bergamo, l‘azzurra ha chiuso lo short programma in terza posizione con 70.60 punti, superando nuovamente la soglia dei 70 e confermandosi subito competitiva contro avversarie di altissimo livello.

Gutmann solida: bene tripli e componenti del programma

La trentina ha pattinato sulle note di Woodkid, aprendo con la combinazione triplo toeloop-triplo toeloop, leggermente sporca in uscita, ma completando poi con qualità il resto del programma. Bene il doppio Axel e il triplo lutz inserito nella seconda parte dell’esercizio.

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Il punteggio finale di 70.60 è composto da 39.68 nel tecnico e 30.92 nelle componenti. davanti a lei soltanto leone Niina Petrokina, leader con 77.20, e la sudcoreana Jia Shin, seconda con 74.93.

Bene anche Joos e Fiori, Frangipani quarto tra gli uomini

Buone indicazioni arrivano anche dalle altre italiane. Sarina Joos occupa il settimo posto con 57.89, mentre Gioia Fiori, al debutto assoluto in un evento di questo livello, è ottava con 56.67. Più indietro Chiara Minighini, 17esima con 48.23.

In campo maschile, ottima prova anche per Gabriele Frangipani, quarto con 86.37 punti e ancora pienamente in corsa per il podio. Davanti a lui Mihhail Selevko, Matvei Vetlugin e Corentin Spinar.