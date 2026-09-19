Tennis, malore per Jodar in Coppa Davis: cosa è successo

Paura per Jodar in Cile. La Coppa Davis regala le prime emozioni, ma a tener banco è il malore accusato dal giovane spagnolo Jodar, svenuto in campo durante un allenamento.

Jodar spaventa la Spagna in Cile, poi Ferrer lo schiera

La trasferta della Spagna a Santiago, sulla terra battuta dell’Estadio Nacional, è iniziata con un bello spavento. Durante l’allenamento del mattino, Rafael Jodar è svenuto in campo. La sessione è stata subito interrotta e il giocatore ha saltato la seduta pomeridiana. A chiarire la situazione ci ha pensato la federazione spagnola, spiegando l’accaduto con parole piuttosto rassicuranti:

“Ha avuto qualche disturbo allo stomaco, una fitta, probabilmente qualcosa che ha mangiato gli ha fatto male”.

Per fortuna l’allarme è rientrato in poche ore. Jodar si è presentato regolarmente al sorteggio e il capitano David Ferrer ha deciso di schierarlo lo stesso come primo singolarista, dovendo fare i conti con l’assenza di Carlos Alcaraz. Un imprevisto che ha fatto temere il peggio, ma che si è risolto senza grosse conseguenze per il team iberico, pronto a scendere in campo per le qualificazioni.

Lehecka ferma Shelton, Bergs salva il Belgio a Vienna

Lontano dal Sudamerica, il tabellone ha visto chiudersi sull’1-1 le prime sfide di due incroci molto attesi.

Sul veloce indoor di Praga, Cechia e Stati Uniti sono rimase in parità. Learner Tien ha portato avanti gli americani battendo Jakub Mensik con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 9 minuti, dominando il primo set e gestendo bene i break nel secondo. Ci ha pensato Jiri Lehecka a ristabilire la parità, superando Ben Shelton con un doppio 6-4 in 1 ora e 35 minuti di gioco. Il ceco è stato solido al servizio e ha sfruttato i momenti a vuoto dello statunitense.

Stesso copione a Vienna, dove l’Austria e il Belgio si trovano anche loro 1-1. Il primo punto è andato agli austriaci grazie a Jurij Rodionov, che ha liquidato Gauthier Onclin per 6-4 6-1 in appena 1 ora e 29 minuti. Con le spalle al muro, i belgi si sono aggrappati a Zizou Bergs. Il numero 38 del mondo ha faticato parecchio contro Lukas Neumayer, riuscendo a imporsi in rimonta per 2-6 6-4 6-2 dopo 2 ore e 2 minuti di battaglia. Tutto rimandato ai doppi.