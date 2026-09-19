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Tennis

Tennis, malore per Jodar in Coppa Davis: cosa è successo

Antonio Lauro
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Jodar
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Paura per Jodar in Cile. La Coppa Davis regala le prime emozioni, ma a tener banco è il malore accusato dal giovane spagnolo Jodar, svenuto in campo durante un allenamento.

Jodar spaventa la Spagna in Cile, poi Ferrer lo schiera

La trasferta della Spagna a Santiago, sulla terra battuta dell’Estadio Nacional, è iniziata con un bello spavento. Durante l’allenamento del mattino, Rafael Jodar è svenuto in campo. La sessione è stata subito interrotta e il giocatore ha saltato la seduta pomeridiana. A chiarire la situazione ci ha pensato la federazione spagnola, spiegando l’accaduto con parole piuttosto rassicuranti:

Ha avuto qualche disturbo allo stomaco, una fitta, probabilmente qualcosa che ha mangiato gli ha fatto male”.

Per fortuna l’allarme è rientrato in poche ore. Jodar si è presentato regolarmente al sorteggio e il capitano David Ferrer ha deciso di schierarlo lo stesso come primo singolarista, dovendo fare i conti con l’assenza di Carlos Alcaraz. Un imprevisto che ha fatto temere il peggio, ma che si è risolto senza grosse conseguenze per il team iberico, pronto a scendere in campo per le qualificazioni.

Jodar

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Lehecka ferma Shelton, Bergs salva il Belgio a Vienna

Lontano dal Sudamerica, il tabellone ha visto chiudersi sull’1-1 le prime sfide di due incroci molto attesi.

Sul veloce indoor di Praga, Cechia e Stati Uniti sono rimase in parità. Learner Tien ha portato avanti gli americani battendo Jakub Mensik con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 9 minuti, dominando il primo set e gestendo bene i break nel secondo. Ci ha pensato Jiri Lehecka a ristabilire la parità, superando Ben Shelton con un doppio 6-4 in 1 ora e 35 minuti di gioco. Il ceco è stato solido al servizio e ha sfruttato i momenti a vuoto dello statunitense.

Stesso copione a Vienna, dove l’Austria e il Belgio si trovano anche loro 1-1. Il primo punto è andato agli austriaci grazie a Jurij Rodionov, che ha liquidato Gauthier Onclin per 6-4 6-1 in appena 1 ora e 29 minuti. Con le spalle al muro, i belgi si sono aggrappati a Zizou Bergs. Il numero 38 del mondo ha faticato parecchio contro Lukas Neumayer, riuscendo a imporsi in rimonta per 2-6 6-4 6-2 dopo 2 ore e 2 minuti di battaglia. Tutto rimandato ai doppi.

Botic Van de Zandschulp

Botic Van de Zandschulp of Netherlands team in action against Daniel Altmaier of Germany team seen in action during the Semi finals Davis Cup Final 8 singles match 1 Martin Carpena Arena. (Photo by Vicente Vidal Fernandez/Sipa USA)

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