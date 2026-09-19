Boxe, Zara batte Contino: è ancora Campione d’Europa dei pesi gallo

Pugilato, Cristian Zara resta sul trono europeo: Salvatore Contino si arrende alla nona. Cristian Zara difende la cintura europea dei pesi gallo davanti al proprio pubblico di Carbonia, fermando Salvatore Contino prima del limite.

Cristian Zara sorprende in guardia destra e mette nei guai Contino

Grande spettacolo sul ring, ma non è bastato per ribaltare il pronostico, alla fine il verdetto della vigilia ha trovato piena conferma, con la conferma di Zara come Campione d’Europa.

Il ventottenne sardo ha scelto subito una tattica precisa, impostando tutto l’incontro in guardia destra pur non essendo un mancino naturale. Questa mossa ha finito per disorientare completamente il trentaseienne siciliano Contino (che da anni vive a Roma), che non ha mai trovato le giuste contromisure durante lo svolgimento dell’incontro.

Contino si è trovato a scontrarsi continuamente contro il jab destro del campione in carica, faticando a prendere il tempo e a entrare nella corta distanza per impostare la propria boxe. Al contempo, il jab sinistro di Zara è rimasto un problema irrisolto per lo sfidante, che non è mai riuscito a ribaltare l’inerzia del match. Round dopo round, la sfida è scivolata via in equilibrio, ma con il pugile di casa saldamente al comando delle operazioni e capace di limitare al minimo ogni iniziativa avversaria.

Round 9 e vittoria per Zara tra i gallo

La sfida sembrava destinata a chiudersi ai punti a favore del sardo, ma all’improvviso, nel corso del round 9, la forza del campione è venuta fuori con Zara che ha deciso di rimpere gli indugi.

Il pugile ha voluto chiudere i conti senza attendere i cartellini dei giudici: ha aumentato il ritmo e ha scaricato una serie pesante di montanti che ha spedito Contino al tappeto. Il siciliano ha trovato la forza di rialzarsi, ma è visibilmente scosso e intontito dall’impatto dei colpi subiti, non è riuscito a reagire.

Pochi secondi dopo, mentre Contino era ormai bloccato alle corde e incassava altri montanti pesanti, l’arbitro ha deciso di interrompere il duello per proteggere l’incolumità del pugile.

Con questo KOT, Zara si conferma campione in una serata legata ai festeggiamenti per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. L’albo d’oro mantiene così 19 campioni continentali azzurri nella categoria dei pesi gallo, mentre per l’atleta isolano, nel pieno della maturità sportiva, si aprono ora scenari importanti oltre il livello europeo.

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