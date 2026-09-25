America’s Cup a Napoli su Sky e NOW: orari, canali e programma della Preliminary Regatta

Dal 25 al 27 settembre il Golfo di Napoli ospita la seconda Preliminary Regatta della stagione. Sei team e nove AC40 in gara, con diretta integrale su Sky Sport Max e copertura anche su NOW.

L’America’s Cup torna protagonista su Sky e NOW. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre il Golfo di Napoli ospiterà la seconda Preliminary Regatta della stagione, dopo l’appuntamento disputato a maggio a Cagliari.

La tre giorni rappresenta un passaggio importante nel percorso verso la Louis Vuitton America’s Cup 2027, in programma proprio a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027 e che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

Sei team e nove AC40 in gara nel Golfo di Napoli

In acqua saranno presenti sei team e nove imbarcazioni. Luna Rossa, Emirates Team New Zealand e GB1 schiereranno due equipaggi ciascuno, mentre completeranno la flotta Alinghi, La Roche-Posay Racing Team e American Racing Challenger Team USA.

Le regate si disputeranno a bordo degli AC40, imbarcazioni foiling capaci di superare i 40 nodi di velocità.

America’s Cup, tutta la Preliminary Regatta su Sky Sport Max

Sky Sport seguirà integralmente l’evento su Sky Sport Max, con dirette delle prove in mare e studi pre e post gara in programma per tutte e tre le giornate.

La telecronaca sarà affidata a Guido Meda, affiancato da Giovanni Bruno e dall’ex olimpionica Flavia Tartaglini. Sandro Donato Grosso seguirà invece l’evento sul campo con collegamenti, interviste e aggiornamenti in tempo reale.

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Gli studi con Francesca Piantanida e Giulia Fava

La copertura sarà completata dagli studi di approfondimento condotti da Francesca Piantanida insieme a Giulia Fava, velista e vincitrice della Women’s America’s Cup con Luna Rossa nel 2024.

Spazio inoltre all’evento su Sky Sport 24, SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport, con notizie, interviste, approfondimenti e highlights.

America’s Cup Napoli, la programmazione su Sky e NOW

Venerdì 25 settembre

Ore 13.45: Studio Vela pre-gara

Ore 14: 1ª giornata

Ore 16: Studio Vela post gara

Sky Sport Max

Sabato 26 settembre

Ore 13.45: Studio Vela pre-gara

Ore 14: 2ª giornata

Ore 16: Studio Vela post gara

Sky Sport Max

Domenica 27 settembre

Ore 13.45: Studio Vela pre-gara

Ore 14: 3ª giornata

Ore 16: Studio Vela post gara

Sky Sport Max e Sky Sport Uno

L’intera Preliminary Regatta sarà disponibile anche in streaming su NOW.