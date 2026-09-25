Sport in tv oggi venerdì 25 settembre: Italia-Belgio e America’s Cup, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Italia-Belgio di Nations League e le regate preliminari dell’America’s Cup a Napoli sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di venerdì 25 settembre. Grande spazio anche ai motori con le qualifiche del GP dell’Azerbaijan di Formula 1 e le prove libere della Superbike, mentre il ciclismo propone i Mondiali con la prova in linea Under 23 maschile e quella Juniores femminile. In serata riflettori anche sull’Eurolega di basket e sugli Europei di volley. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Giornata particolarmente ricca, con l’Italia del calcio protagonista alle 20.45 contro il Belgio in Nations League, in diretta su Rai 1. Nel pomeriggio Napoli ospita invece le regate preliminari dell’America’s Cup, visibili su Rai 2, Sky Sport Max e sulle rispettive piattaforme streaming.

Motori in primo piano con le qualifiche della Formula 1 a Baku e le prove libere della Superbike, mentre il tennis propone Laver Cup, Billie Jean King Cup e quattro tornei tra ATP e WTA. In serata spazio anche al basket con Fenerbahce-Virtus Bologna e Partizan-Armani Milano in Eurolega.

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Sport in tv oggi, venerdì 25 settembre

05.10 – TENNIS (WTA Seul 2026) – Quarti di finale: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno fino alle 10.15, Sky Sport Tennis e dalle 13.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.

07.00 – TENNIS (WTA Singapore 2026) – Quarti di finale: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno fino alle 10.15, Sky Sport Tennis e dalle 13.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.

07.00 – TENNIS (ATP Chengdu 2026) – Ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 10.15, Sky Sport Tennis e dalle 13.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Sonego-Brooksby sarà il primo match del programma alle 07.00 italiane.

07.30 – TENNIS (ATP Hangzhou 2026) – Ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 10.15, Sky Sport Tennis e dalle 13.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

09.05 – CANOA SLALOM (Europei 2026) – Seconda giornata: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e sul canale YouTube Planet Canoe.

10.20 – SUPERBIKE (GP Italia 2026) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.30 – FORMULA 1 (GP Azerbaijan 2026) – Prove libere 3: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

11.00 – TENNIS (Billie Jean King Cup 2026) – Cechia-Spagna: diretta tv su SuperTennis HD; diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.

12.06 – CICLISMO – CRO Race 2026, quarta tappa: diretta dalle ore 14.00 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – TENNIS (Laver Cup 2026) – Prima giornata: diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+. Copertura anche su Eurosport 2 per il primo e il secondo match, Eurosport 1 per il terzo e il quarto, Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – VELA (America’s Cup 2026) – Regate preliminari a Napoli: diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW e sul canale YouTube dell’America’s Cup.

14.00 – FORMULA 1 (GP Azerbaijan 2026) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita su TV8 dalle ore 17.00.

15.00 – SUPERBIKE (GP Italia 2026) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – CICLISMO (Mondiali 2026) – Prova in linea maschile Under 23: diretta tv dalle ore 17.50 su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+ e HBO Max dalle 14.55 e su Eurosport 1 HD e DAZN dalle 16.00.

17.00 – VOLLEY (Europei 2026) – Slovenia-Polonia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su EuroVolley TV, Sky Go, NOW, DAZN e RaiPlay Sport 2.

19.45 – BASKET (Eurolega 2026-2027) – Fenerbahce Istanbul-Virtus Bologna: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW ed EuroLeague TV.

20.00 – GOLF (Presidents Cup 2026) – Seconda giornata: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

20.00 – CALCIO A 5 (Serie A 2026-2027) – Defender Giovinazzo-Catania: diretta streaming su Futsal TV.

20.15 – CICLISMO (Mondiali 2026) – Prova in linea Juniores femminile: diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+ e HBO Max.

20.30 – CALCIO A 5 (Serie A 2026-2027) – Benevento-L84: diretta streaming su Futsal TV.

20.30 – CALCIO A 5 (Serie A 2026-2027) – Napoli Futsal-Capurso: diretta streaming su Futsal TV.

20.30 – CALCIO A 5 (Serie A 2026-2027) – Sala Consilina-Vinumitaly Petrarca: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW e Futsal TV.

20.45 – BASKET (Eurolega 2026-2027) – Partizan Belgrado-Armani Milano: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW ed EuroLeague TV.

20.45 – CALCIO (Nations League 2026-2027) – Italia-Belgio: diretta tv su Rai 1 HD; diretta streaming su RaiPlay.

20.45 – CALCIO (Nations League 2026-2027) – Turchia-Francia: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – RUGBY (United Rugby Championship 2026-2027) – Benetton-Dragons: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – VOLLEY (Europei 2026) – Finlandia-Francia: diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Arena; diretta streaming su EuroVolley TV, RaiPlay, DAZN, Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche venerdì 25 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.