Formula 1, GP Baku: Verstappen davanti a Russell nelle FP3, Hamilton terzo e Antonelli quarto

Il pilota Red Bull chiude al comando l’ultima sessione di prove libere in 1:43.922. Mercedes subito alle sue spalle con Russell, mentre le Ferrari di Hamilton e Leclerc sono terza e quinta. Qualifiche alle 14.

Max Verstappen chiude al comando la terza e ultima sessione di prove libere del GP di Baku di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro sull’1:43.922, precedendo di appena 99 millesimi George Russell.

Terzo tempo per Lewis Hamilton con la Ferrari, a 111 millesimi dalla vetta, mentre Kimi Antonelli ha portato l’altra Mercedes al quarto posto con un distacco di 351 millesimi.

Leclerc quinto, McLaren più indietro

Charles Leclerc ha terminato la sessione in quinta posizione a 622 millesimi da Verstappen, davanti all’Alpine di Pierre Gasly. Settimo e ottavo posto per le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

La FP3 è stata condizionata da una pista particolarmente sporca, con tempi complessivamente più alti rispetto alla seconda sessione di libere disputata ieri. In qualifica il livello di grip dovrebbe aumentare e i valori potrebbero quindi cambiare.

Mercedes ha comunque confermato una buona competitività con entrambe le monoposto nelle prime quattro posizioni, mentre Verstappen si è inserito ancora una volta nella lotta al vertice.

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GP Baku, la classifica completa delle FP3

1. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:43.922

2. George Russell (Mercedes) +0.099

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.111

4. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.351

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0.622

6. Pierre Gasly (Alpine) +0.715

7. Oscar Piastri (McLaren) +0.824

8. Lando Norris (McLaren) +0.977

9. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.254

10. Franco Colapinto (Alpine) +1.670

11. Carlos Sainz (Williams) +1.683

12. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.770

13. Gabriel Bortoleto (Audi) +1.932

14. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.996

15. Nico Hulkenberg (Audi) +2.076

16. Sergio Perez (Cadillac) +2.082

17. Alexander Albon (Williams) +2.154

18. Liam Lawson (Racing Bulls) +2.300

19. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.349

20. Fernando Alonso (Aston Martin) +2.590

21. Valtteri Bottas (Cadillac) +4.665

Il prossimo appuntamento è fissato alle 14 con le qualifiche, che assegneranno la pole position del GP di Baku.