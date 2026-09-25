Chengdu Open, Sonego si fa rimontare ed esce agli ottavi: avanti Brooksby

Delusione per Lorenzo Sonego al Chengdu Open: l’italiano si arrende alla rimonta di Brooksby e saluta il torneo dopo più di due ore e mezza

Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il tennista piemontese parte con il piede giusto, conquistando il primo set e tenendo per buona parte della sfida l’americano Jenson Brooksby, numero 77 del mondo, lontano dalla propria comfort zone.

Tuttavia, l’azzurro non trova la continuità necessaria per completare l’opera, subendo una pesante rimonta. Lo statunitense ribalta infatti il match con il punteggio finale di 5-7, 7-5, 6-2, al termine di una battaglia fisica e mentale durata oltre due ore e mezza.

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La chiave della sconfitta non risiede soltanto nel risultato, ma nel modo in cui Sonego ha progressivamente perso profondità e incisività. Nel primo set, il piemontese gioca un tennis aggressivo e ordinato, sfruttando un servizio efficace per iniziare i punti nelle condizioni preferite.

Sonego crolla nel terzo set contro Brooksby: com’è andato il match

Il problema emerge però nel secondo set, dove Brooksby allunga gli scambi, costringendo l’italiano a una costruzione più laboriosa. Il rendimento di Sonego cala: le accelerazioni perdono efficacia e l’americano assorbe la potenza, portando il match sul piano della resistenza.

Nel terzo set, la differenza diventa incolmabile. Il servizio non garantisce più punti facili e la risposta diventa meno aggressiva. Una disastrosa striscia di tredici punti consecutivi persi fotografa perfettamente il calo tecnico e di inerzia dell’azzurro. Due break scavano un solco incolmabile e il 6-2 conclusivo segna l’uscita di scena di un Sonego che, dopo un ottimo inizio promettente, non è più riuscito a dettare le condizioni del gioco.