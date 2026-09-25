Ferrari, senti Horner: “È la più importante della Formula 1”

Christian Horner potrebbe ancora una volta essere protagonista in Formula 1: il celebre manager non chiude la porta all’arrivo in Ferrari

Christian Horner si prepara a tornare in Formula 1? Dopo il suo storico addio alla Red Bull, il manager britannico è tornato più volte a farsi vedere nel paddock, anche senza un ruolo ufficiale. Il prossimo capitolo della sua carriera, però, potrebbe tingersi di rosso e essere in Ferrari.

Horner ha chiarito di non essere interessato a un semplice ritorno al muretto dei box. “Sono sempre stato un semplice dipendente, ho passato 21 anni seduto al muretto e non ho bisogno di tornare a farlo“, ha dichiarato al Times.

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La porta resterebbe aperta soltanto davanti a una possibilità molto precisa: “A questo punto della mia vita, c’è solo un team per cui accetterei di non avere una partecipazione azionaria”. Quel team è la Ferrari. Il giudizio sul Cavallino Rampante è netto e perentorio: “La Rossa è il marchio più importante della Formula 1. È il sogno”.

Horner pensa alla Ferrari: a che punto siamo

Un’apertura che arriva in una fase delicata per Maranello, dove la nuova era regolamentare non ha ancora visto la scuderia imporsi come riferimento assoluto, evidenziando un distacco significativo. Sullo sfondo resta anche la posizione di Frédéric Vasseur, chiamato a dare risposte concrete sul rendimento della squadra.

Horner vede nella Ferrari un potenziale ancora inespresso, definendola il gigante della Formula 1. Una realtà che, secondo il britannico, potrebbe rappresentare l’ultima grande sfida della sua carriera: “Sento di avere ancora un altro ballo da ballare con passione e determinazione nel mio cuore oggi stesso, assolutamente vero”.