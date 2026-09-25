Mondiali ciclismo, il medagliere: Italia tra le prime, sale la Spagna

L’Italia si sta facendo valere ai Mondiali di ciclismo su strada: attualmente gli Azzurri sono terzi nel medagliere

I Mondiali di ciclismo su strada 2026, ospitati dalla suggestiva città di Montreal in Canada dal 20 al 27 settembre, hanno regalato una settimana di emozioni, chiudendo la lunga stagione agonistica sui pedali.

La rassegna iridata ha messo in palio ben tredici titoli, partendo dalle cronometro individuali e dalla staffetta mista, per culminare con le attesissime prove in linea, che hanno visto trionfare i professionisti nella giornata conclusiva. Il tracciato canadese, caratterizzato da insidie altimetriche non indifferenti, ha messo a dura prova la resistenza e la tattica di tutti gli atleti in gara.

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In questo contesto altamente competitivo, l’Italia ha saputo distinguersi con orgoglio, conquistando una preziosa medaglia d’oro e due d’argento, che le valgono il terzo posto nel medagliere generale con un bottino totale di tre podi. Una performance di grande spessore, che testimonia la forza e la passione del movimento ciclistico tricolore.

Italia terza nel medagliere, svetta la Spagna

A guidare la classifica delle nazioni è la Spagna, capace di laurearsi campione in due occasioni e di chiudere con tre medaglie totali.

Sul secondo gradino del medagliere si piazza il Belgio, nazione tradizionalmente dominante in questa disciplina, che ha raccolto ben cinque podi, tra cui un oro, due argenti e due bronzi.

Seguono a ruota Paesi Bassi e Svizzera, mentre nazioni come Australia, Polonia e Slovacchia hanno festeggiato l’oro. Un’edizione assolutamente memorabile, che ha celebrato il grande ciclismo mondiale con ventisette medaglie assegnate, lasciando un segno nella stagione sportiva su due ruote.