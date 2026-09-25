Atletica, Dos Santos cambia specialità: dal record del mondo a un tempo pazzesco

Alison Dos Santos ha scritto la storia dell’atletica con il record del mondo nei 400 hs: ora cambia specialità e stupisce tutti

Alison Dos Santos ha firmato una stagione semplicemente stellare, che lo consacra tra i più grandi interpreti della velocità prolungata. Il fuoriclasse brasiliano ha riscritto la storia dei 400 ostacoli, firmando il nuovo record del mondo con un pazzesco 45.80 corso lo scorso 27 agosto sulla pista dello Stadio Letzigrund di Zurigo.

Non pago, il 26enne è diventato il primo uomo capace di scendere sotto l’incredibile barriera dei 46 secondi per ben due volte in carriera, ripetendosi con un eccezionale 45.98 ai Grand Slam Track di Budapest, vincendo il diamantone e il ricco assegno da 150.000 dollari.

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Ma la fame di gloria del campione carioca non si è fermata alle barriere. Deciso a chiudere l’annata con un’ultima impresa, Dos Santos ha partecipato ai South American Games di Santa Fe, in Argentina, abbandonando la sua specialità d’elezione per cimentarsi nel temuto giro della morte senza ostacoli.

Alison Dos Santos senza freni: record del mondo e non solo

Sui 400 metri piani, il brasiliano ha dominato la scena conquistando la medaglia d’oro con il crono di 44.61, stabilendo il nuovo record della manifestazione e la miglior prestazione assoluta mai registrata su suolo argentino.

Alle sue spalle si sono piazzati il venezuelano Javier Gomez e il cileno Martin Kouyoumdjan. Pur restando leggermente lontano dal suo personale di 44.38, Dos Santos ha dimostrato una versatilità impressionante, confermando che il suo motore è assolutamente sconfinato e pronto a dominare ogni pista del mondo. Il futuro dell’atletica parla ora una lingua carioca.