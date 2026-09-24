Mondiale Under 23 femminile: vince Chladonova, azzurre lontane

Chladonova vince a Montreal, delusione per le canadesi. La ciclista slovacca conquista la maglia iridata in volata contro la padrona di casa Holmgren, mentre la pattuglia italiana resta fuori dai giochi.

Mondiali ciclismo, la gara perfetta di Chladonova e la resa di Holmgren

Il circuito di Montreal ha regalato una gara dura, lunga 134,2 chilometri divisi in dieci giri. Sulle salite di Voie Camillien-Houde e Polytechnique la canadese Isabella Holmgren ha cercato di staccare le avversarie per evitare la volata. I suoi continui attacchi hanno messo fuori gioco Fleur Moors, ma non hanno piegato la resistenza di Viktória Chladoňová.

La slovacca, classe 2006, ha risposto a ogni accelerazione, mantenendo la ruota della rivale pure in discesa e sull’ultima rampa. Le due hanno guadagnato 40 secondi sulle inseguitrici, trasformando il finale in un affare tutto loro. Nello sprint, Holmgren è partita lunga, ma Chladoňová aveva conservato le energie per superarla e chiudere con il tempo di 3:49:10. Per lei, che dal 2025 corre nel World Tour, è la definitiva consacrazione dopo l’argento dello scorso anno. Il bronzo è andato a Moors, staccata di 33 secondi. La belga ha battuto in volata un piccolo gruppetto dopo aver speso molto per inseguire le prime.