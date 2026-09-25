Federer incorona Sinner: “È il migliore al mondo”

Roger Federer non ha dubbi nel definire le gerarchie tra gli attuali primi del mondo: secondo lo svizzero, Jannik Sinner oggi è il più forte

Alla Laver Cup 2026, Roger Federer ha riservato parole di straordinaria e sincera ammirazione per Jannik Sinner, definendolo senza mezzi termini il miglior tennista del mondo in questo preciso momento storico.

Durante un momento emozionante a bordo campo, la leggenda del tennis svizzero, presente come ambasciatore speciale dell’evento, ha voluto sottolineare l’eccezionale livello raggiunto dal campione italiano. Federer ha elogiato la straordinaria completezza del gioco di Sinner, la sua solidità mentale sotto pressione e la capacità di mantenere una regolarità impressionante nei tornei più prestigiosi del calendario internazionale.

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Secondo il campione svizzero, vincitore di venti titoli del Grande Slam, l’altoatesino rappresenta oggi il punto di riferimento assoluto del circuito maschile, unendo una potenza di colpi moderna a una tattica intelligente e a una umiltà davvero rara per un numero uno mondiale.

Le parole di Federer su Sinner non lasciano dubbi: “Il migliore al mondo”

“Il migliore al mondo? Direi Jannik Sinner, semplicemente perché, oltre al dominio assoluto che ha dimostrato nei Masters 1000, ha giocato benissimo fino all’infortunio. Che importanza ha l’infortunio rispetto al suo livello di gioco? Penso che quando è in forma, sia il migliore. Ecco perché la sua classifica è così alta”, ha dichiarato a TNT Sports.

Federer riconoscere pubblicamente il primato di Jannik rafforza l’idea che il dominio assoluto abbia un nuovo protagonista. Il futuro è già presente e brilla su ogni campo da tennis del mondo.