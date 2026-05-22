America’s Cup, ufficiale la regata preliminare di Napoli: si gareggerà dal 24 al 27 settembre 2026

L’annuncio arrivato a Cagliari: il Golfo di Napoli ospiterà il secondo appuntamento della Road to Naples 2027

Adesso c’è anche l’ufficialità: Napoli ospiterà dal 24 al 27 settembre 2026 la seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America’s Cup. Un appuntamento che rappresenterà il primo vero assaggio della competizione velica più famosa al mondo in vista dell’edizione storica del 2027, quando il trofeo approderà per la prima volta in Italia.

L’annuncio è arrivato ieri a Cagliari, durante la presentazione della prima regata preliminare in programma nel Golfo degli Angeli dal 22 al 24 maggio, alla presenza del ministro per lo Sport Andrea Abodi, del sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli Gaetano Manfredi, del presidente della Regione Campania Roberto Fico e dei vertici di Sport e Salute.

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Il Golfo di Napoli teatro delle sfide

Il campo di regata sarà il Golfo di Napoli, che diventerà il palcoscenico naturale delle sfide tra gli equipaggi internazionali.

Per consentire il completamento dei lavori di riqualificazione dell’area di Bagnoli, i team saranno ospitati inizialmente presso il Comando Logistico della Marina Militare di Nisida, prima del trasferimento definitivo proprio a Bagnoli in vista del 2027.

La regata preliminare sarà anche un banco di prova organizzativo per la città, chiamata a prepararsi all’evento sportivo più importante della sua storia recente.

Abodi: “Napoli pronta a una prova generale”

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha sottolineato il valore simbolico e strategico dell’appuntamento.

“Napoli si prepara a una prima prova generale nel suo affascinante specchio d’acqua. È il senso della collaborazione tra le istituzioni e della rinascita di un luogo come Bagnoli”, ha spiegato.

Manfredi: “Grande opportunità per il territorio”

Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Gaetano Manfredi.

“Poter ospitare nei prossimi mesi la pre-regata dell’America’s Cup rappresenta una grande opportunità per tutto il territorio. La città saprà farsi trovare pronta”, ha dichiarato il primo cittadino.

Un evento tra sport, turismo e rilancio urbano

L’appuntamento di settembre non sarà soltanto sportivo. L’obiettivo delle istituzioni è trasformare la manifestazione in una vetrina internazionale capace di generare turismo, investimenti e rilancio per tutta l’area occidentale della città.

Secondo Sport e Salute, la scelta di settembre è stata fatta anche per prolungare la stagione turistica e consentire il completamento dei lavori di rigenerazione di Bagnoli.