America’s Cup, Napoli pronta allo spettacolo: Luna Rossa sfida il mondo nelle regate preliminari

Napoli si prepara ad accogliere il secondo appuntamento delle regate preliminari verso l’America’s Cup 2017. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre gli AC40 monotipo torneranno protagonisti quattro mesi dopo la tappa inaugurarle di Cagliari, vinta dal team senior di Luna Rossa davanti a Emitares Team New Zealand. La baia partenopea, che ospiterà anche la prossima edizione della Coppa America, farà quindi da Trento a tre giorni di regate di altissimo livello.

Otto regate di flotta e una finale secca: cresce la concorrenza

Il format resterà quello già visto in Sardegna: sono previste fino a otto regate di flotta, al termine delle quali le prime squadre della classifica generale accederanno al Match Race finale, cha segnerà la vittoria della tappa.

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Rispetto a Cagliari aumenterà anche il numero degli equipaggi. Entreranno infatti in scena Team Australia e American Racing, mentre francesi di La Roche-Posay e svizzeri di Tudor Alinghi schiereranno una sola barca. Luna Rossa, Emirates Team New Zealand e GB1 saranno invece presenti con due equipaggi ciascuno.

Tre giorni di diretta: il programma

Il programma scatterà venerdì 25 settembre alle 14.00 con tre regale di flotta. Stesso programma sabato 26, sempre dalle 14.00. Domenica 27 spazio invece alle ultime due prove di flotta e, subito dopo, alla finale Match Race.

Le regate saranno visibili in diretta su Rai 2 venerdì e sabato, mentre domenica la copertura passerà su RaiSport HD. Per gli abbonati sarà disponibile anche Sky Sport Max, con Sky Sport Uno previsto nella giornata conclusiva. Streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW e sul canale YouTube ufficiale dell’America’s Cup.