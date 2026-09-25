America’s Cup Napoli, Luna Rossa vince la seconda regata e vola in testa dopo una giornata condizionata dal vento

Nel Golfo programma ridotto a due prove valide dopo diversi tentativi neutralizzati per la scarsa intensità del vento. American Racing Challenger Team USA vince la prima, poi domina Luna Rossa Senior che chiude la giornata al comando con 19 punti.

Luna Rossa chiude al comando la prima giornata delle regate preliminari di America’s Cup a Napoli. Un pomeriggio a lungo condizionato dalla mancanza di vento si conclude nel migliore dei modi per l’equipaggio Senior italiano, secondo nella prima prova valida e vincitore della seconda.

Il programma iniziale prevedeva tre regate di flotta, ma le condizioni nel campo di gara di via Caracciolo hanno costretto gli organizzatori a diversi rinvii e neutralizzazioni. Alla fine sono state completate soltanto due prove valide.

Partenze rinviate e regate neutralizzate per il poco vento

La giornata era cominciata con quasi due ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Un primo tentativo intorno alle 15.30 è stato rapidamente fermato per la mancanza di vento, mentre anche una successiva partenza poco dopo le 16 è stata neutralizzata al primo giro di boa.

In alcuni punti del campo di regata il vento era sceso sotto i cinque nodi, rendendo impossibile proseguire regolarmente la competizione. I sei team, presenti complessivamente con nove AC40, sono rimasti quindi in attesa fino al miglioramento delle condizioni.

American Racing sorprende tutti nella prima prova

Quando finalmente è stato possibile gareggiare, la prima prova valida ha premiato American Racing Challenger Team USA. L’equipaggio statunitense ha preso il comando nelle prime fasi e lo ha mantenuto fino al traguardo, conquistando i primi 10 punti della manifestazione.

Luna Rossa Senior ha chiuso al secondo posto e incamerato nove punti, mentre sul terzo gradino si è piazzata GB2. Quarta Luna Rossa Youth & Women.

Più indietro i due AC40 dei campioni in carica di Emirates Team New Zealand, rispettivamente quinto e settimo.

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Luna Rossa domina la seconda regata

Nella seconda e ultima prova della giornata è arrivata la risposta di Luna Rossa. L’equipaggio Senior ha preso il controllo della regata e conquistato la vittoria, aggiungendo 10 punti ai nove ottenuti precedentemente.

Con 19 punti complessivi, il team italiano si porta così in testa alla classifica provvisoria al termine della prima giornata.

Secondo posto nella seconda prova per Tudor Team Alinghi, capace di mettere sotto pressione Luna Rossa per buona parte della regata. Terza e quarta posizione per le due imbarcazioni di Emirates Team New Zealand.

Penalità per Luna Rossa Youth & Women, barca francese rovesciata

La seconda barca italiana, Luna Rossa Youth & Women, ha invece chiuso quinta dopo una penalità ricevuta per non aver dato la precedenza a New Zealand durante la prima virata alla boa di bolina.

Gara terminata quasi subito per La Roche-Posay Racing Team: l’AC40 francese si è rovesciato in acqua durante una manovra e non ha potuto proseguire.

Dopo il successo nella prima prova, American Racing Challenger Team USA non è riuscito a ripetersi e ha concluso la seconda regata al settimo posto.

Le regate preliminari proseguiranno sabato 26 settembre, con Luna Rossa Senior chiamata a difendere la leadership conquistata al termine di una prima giornata resa particolarmente complessa dalle condizioni del vento nel Golfo di Napoli.