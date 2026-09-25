Billie Jean King Cup, Italia-Ucraina vale la finale: orario, diretta tv e precedenti

Le azzurre di Tathiana Garbin tornano in campo sabato 26 settembre alle 11 italiane a Shenzhen. Dopo la rimonta sulla Cina, Paolini e compagne affrontano l’Ucraina di Elina Svitolina. Italia avanti 5-0 nei precedenti.

L’Italia torna in campo sabato 26 settembre a Shenzhen per la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2026. Dopo la sofferta rimonta nei quarti contro le padrone di casa della Cina, la Nazionale guidata da Tathiana Garbin affronterà l’Ucraina. Inizio fissato alle 11 italiane, le 17 in Cina, con diretta su SuperTennis.

La squadra azzurra è composta da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Sara Errani e raggiunge la semifinale della competizione per il quarto anno consecutivo.

Ucraina guidata da Elina Svitolina

Il principale punto di riferimento dell’Ucraina è Elina Svitolina, attuale numero 7 del ranking Wta. La classe 1994 ha conquistato 20 titoli in carriera, comprese tre edizioni degli Internazionali d’Italia, nel 2017, 2018 e 2026, e veste la maglia della Nazionale dal 2012.

Svitolina vanta inoltre 19 vittorie in singolare nella competizione. La formazione guidata da Illya Marchencho comprende anche Anhelina Kalinina, numero 48 del mondo ed ex finalista a Roma nel 2023, Katarina Zavatska, numero 262, e la doppista Lyudmyla Kichenok.

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Italia avanti 5-0 nei precedenti

Il bilancio degli scontri diretti è nettamente favorevole alle azzurre, che hanno vinto tutti e cinque i precedenti contro l’Ucraina.

I successi italiani sono arrivati nel 1997 nel round robin disputato a Bari, nel 2008 nei quarti di finale a Olbia, nel 2010 ancora nei quarti a Kharkiv, nel 2012 a Biella e nel 2025 proprio nella semifinale delle Finals di Shenzhen.

La rimonta dell’Italia contro la Cina

Le azzurre arrivano alla semifinale dopo un quarto particolarmente combattuto. La Cina era passata in vantaggio grazie al successo di Shuai Zhang su Elisabetta Cocciaretto per 6-0 6-2.

A riportare il confronto in parità è stata Jasmine Paolini, capace di superare Qinwen Zheng per 6-3 7-6(4). Il punto decisivo è poi arrivato dal doppio formato da Sara Errani e Paolini, che dopo oltre due ore hanno battuto Guo e Jiang con il punteggio di 6-3 5-7 6-3.

Anche l’Ucraina qualificata grazie al doppio

Anche l’Ucraina ha avuto bisogno della partita di doppio per superare il Belgio nei quarti. Dopo la vittoria di Kalinina e il successo in tre set di Minnen contro Svitolina, il punto decisivo è stato conquistato dalla coppia Kalinina-Kichenok.

L’Italia si presenta all’appuntamento da campionessa in carica nelle ultime due edizioni, dopo i successi di Malaga 2024 contro la Slovacchia e di Shenzhen 2025 contro gli Stati Uniti. Sabato contro l’Ucraina sarà in palio un posto nella finale delle Billie Jean King Cup Finals 2026.