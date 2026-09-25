Tiro a volo, Jacopo Rapuano campione italiano Allievi di Fossa Olimpica: trionfo al TAV Roma

Il 17enne campano conquista lo Scudetto Tricolore dopo il record personale di 116/125 in qualificazione e il 21/25 della finale. Argento a Emiliano Mazzeo, bronzo a Silvio Tarducci.

Jacopo Rapuano è il nuovo campione italiano Allievi di Fossa Olimpica. Il diciassettenne campano ha conquistato lo Scudetto Tricolore al TAV Roma, mettendo il sigillo su una stagione vissuta costantemente nelle posizioni di vertice.

Rapuano ha costruito il successo già nelle qualificazioni, dove ha firmato il proprio record personale con 116/125. Nella finale decisiva ha poi completato l’opera con 21/25, risultato che gli ha consegnato il titolo italiano.

Rapuano: “Dopo una partenza difficile sono entrato in bolla”

La finale non era cominciata nel migliore dei modi, ma il giovane tiratore è riuscito a cambiare passo nel momento decisivo.

“In finale, dopo una partenza difficile, sono entrato in bolla: in quella particolare condizione che in gara mi permette sempre di dare il meglio di me”, ha raccontato Rapuano.

Mazzeo d’argento, Tarducci completa il podio

Alle spalle del campione italiano si è piazzato Emiliano Mazzeo, che ha conquistato la medaglia d’argento con 20/25 in finale.

Mazzeo ha spiegato di aver trovato fiducia già nello shoot-off: “Ho vinto subito velocemente senza zeri lo shoot-off ed è stata una bella molla per accedere alla finale che ho affrontato carico e con molta convinzione”.

Terzo posto e medaglia di bronzo per Silvio Tarducci, che ha chiuso la finale con 18/25.

“Mi alleno poco a un colpo: quello è probabilmente il motivo del calo di rendimento a metà serie, ma ho reagito perché volevo fortemente una medaglia”, ha spiegato Tarducci.

Per Rapuano lo Scudetto dopo una stagione ai vertici

Il titolo italiano corona così il percorso stagionale di Rapuano, capace al TAV Roma di far registrare il miglior punteggio personale nelle qualificazioni e di confermarsi anche nella fase decisiva della competizione.

Il podio degli Allievi di Fossa Olimpica si completa dunque con Rapuano primo, Mazzeo secondo e Tarducci terzo.