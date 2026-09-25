Tiro a volo, Europei 2026 ad Atene: sabato parte lo Skeet, dal 4 ottobre tocca al Trap

Al Malakasa Shooting Range attesi 487 atleti di 40 Paesi. Gli azzurri dello Skeet saranno in gara dal 28 settembre, mentre la squadra di Trap inizierà gli allenamenti ufficiali il 6 ottobre. Tutti i convocati e il programma completo.

È tutto pronto per la spedizione italiana ai Campionati Europei 2026 di Trap e Skeet, in programma al Malakasa Shooting Range, impianto situato a circa 50 chilometri da Atene. Sulle pedane greche si alterneranno 487 atleti in rappresentanza di 40 Paesi.

I primi a partire saranno gli azzurri dello Skeet, che lasceranno l’Italia sabato 26 settembre. La squadra di Trap partirà invece domenica 4 ottobre.

Skeet, gli azzurri in partenza per Atene

La Nazionale di Skeet sarà guidata dal direttore tecnico Luigi Agostino Lodde, accompagnato dal tecnico federale Nicola Irene e dal fisioterapista Aldo Humberto Bionda.

Tra i Senior uomini sono stati convocati Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese, Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio e Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua.

Tra le donne spazio a Diana Bacosi (Esercito) di Cetona, Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina e Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta.

La squadra Junior maschile sarà composta da Antonio Bellu (Carabinieri) di Sant’Antonio di Gallura, Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea e Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano.

Tra le Junior convocate Dalia Buselli (Fiamme Oro) di Pomarance, Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane ed Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna.

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Il programma dello Skeet

Gli allenamenti ufficiali sono fissati per lunedì 28 settembre. Martedì 29 inizieranno le gare Senior e Junior, mentre le finali Junior sono previste mercoledì 30 settembre e quelle Senior giovedì 1° ottobre.

Lunedì 28 settembre

Allenamenti ufficiali Skeet

Martedì 29 settembre

Gara Skeet maschile e femminile: 50 piattelli

Gara Skeet Junior maschile e femminile: 75 piattelli

Mercoledì 30 settembre

Gara Skeet maschile e femminile: 25 piattelli

Gara Skeet Junior maschile e femminile: 50 piattelli

Ore 15.30: finale Junior Skeet femminile

Ore 16.30: finale Junior Skeet maschile

Giovedì 1° ottobre

Gara Skeet maschile e femminile: 50 piattelli

Ore 14.15: finale Skeet femminile

Ore 15.15: finale Skeet maschile

Trap, partenza il 4 ottobre

La squadra azzurra di Trap partirà per Atene domenica 4 ottobre. A guidarla sarà il direttore tecnico nazionale Marco Conti, affiancato dal tecnico federale Fabrizio Satolli e dal fisioterapista Aldo Humberto Bionda.

Tra i Senior uomini sono stati selezionati Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone ed Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno.

La squadra femminile sarà composta da Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno.

Tra gli Junior uomini convocati Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone, Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco, Alessandro Materazzo (Fiamme Oro) di Viterbo e Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline.

Tra le Junior ci saranno invece Valentina Archetti (Fiamme Oro) di Coccaglio, Maria Iovinella (Marina Militare) di Panicale, Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde e Greta Sforzi (Marina Militare) di Fiorenzuola.

Il programma del Trap

Gli allenamenti ufficiali sono in programma martedì 6 ottobre, mentre le gare inizieranno mercoledì 7. Le finali Junior si disputeranno l’8 ottobre, quelle Senior il 9 e il Mixed Team chiuderà il programma il 10 ottobre.

Martedì 6 ottobre

Allenamenti ufficiali Trap

Mercoledì 7 ottobre

Gara Trap maschile e femminile: 50 piattelli

Gara Trap Junior maschile e femminile: 75 piattelli

Giovedì 8 ottobre

Gara Trap maschile e femminile: 25 piattelli

Gara Trap Junior maschile e femminile: 50 piattelli

Ore 15.00: finale Junior Trap femminile

Ore 16.00: finale Junior Trap maschile

Venerdì 9 ottobre

Gara Trap maschile e femminile: 50 piattelli

Ore 14.00: finale Trap femminile

Ore 15.00: finale Trap maschile

Sabato 10 ottobre

Gara Trap Mixed Team

Ore 15.00: finale Matches Mixed Team Trap Junior

Ore 16.15: finale Matches Mixed Team Trap Senior

Tutti gli orari indicati sono riferiti all’ora italiana. Atene è avanti di un’ora rispetto a Roma.