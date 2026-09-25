Atletica, Nadia Battocletti torna alla Corsa dei Castelli: il 18 ottobre al via a Trieste

La campionessa azzurra sarà protagonista sui 10 km della manifestazione friulana. L’appuntamento aprirà la sua campagna autunnale verso gli Europei di cross di Belgrado, con una tappa anche in Spagna l’8 novembre.

Nadia Battocletti torna alla Corsa dei Castelli. La campionessa azzurra sarà al via della gara di 10 km su strada in programma domenica 18 ottobre a Trieste, come annunciato dagli organizzatori della manifestazione.

Per la portacolori delle Fiamme Azzurre si tratta di un ritorno dopo l’esperienza della scorsa stagione, su un percorso che partirà nei pressi del Castello di Miramare, attraverserà il lungomare e i vicoli cittadini e si concluderà in Piazza Unità d’Italia.

Battocletti: “Ho scelto di tornare”

Battocletti ha ricordato con entusiasmo la partecipazione della passata edizione, sottolineando l’atmosfera vissuta lungo il percorso e il calore del pubblico triestino.

“Ho scelto di tornare, non solo perché il percorso è velocissimo, ma anche perché ho grande stima della qualità organizzativa degli eventi di ASD Promorun”, ha spiegato l’azzurra, invitando gli appassionati a prendere parte alla manifestazione.

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Trieste primo passo verso la stagione del cross

La Corsa dei Castelli rappresenterà anche il punto di partenza della campagna autunnale di Battocletti. Dopo l’oro ai Mondiali indoor di Torun nei 3000 metri e i titoli europei conquistati nei 5000 e nei 10.000 a Birmingham, l’azzurra punta ora a chiudere la stagione con un altro risultato di prestigio.

Nel mirino ci sono gli Europei di corsa campestre di Belgrado del 13 dicembre, dove Battocletti cercherà il terzo oro consecutivo nella rassegna continentale.

L’8 novembre il Cross Internacional de Italica

Il percorso di avvicinamento all’appuntamento europeo passerà anche dalla Spagna. Battocletti sarà infatti in gara l’8 novembre al Cross Internacional de Italica, altra tappa importante verso l’ultimo grande obiettivo dell’anno.

La Corsa dei Castelli, co-organizzata dal Comune di Trieste e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ospiterà inoltre per il quarto anno consecutivo il match internazionale under 23.