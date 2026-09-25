Atletica, Allievi a caccia degli scudetti: Finale Oro a Majano, appuntamento anche a Battipaglia

Sabato 26 e domenica 27 settembre si disputano i Campionati di Società under 18. In Friuli 16 squadre maschili e altrettante femminili per i titoli italiani, mentre le Finali B saranno ospitate da Imperia, Ponzano Veneto, Perugia e Battipaglia.

Fine settimana decisivo per i Campionati di Società Allievi. Sabato 26 e domenica 27 settembre l’atletica italiana under 18 assegnerà i titoli a squadre, con la Finale Oro a Majano, in provincia di Udine, e le Finali B distribuite tra Imperia, Ponzano Veneto, Perugia e Battipaglia.

In Friuli Venezia Giulia saranno in gara 16 formazioni maschili e 16 femminili, con due scudetti in palio e diversi protagonisti della stagione internazionale giovanile pronti a portare punti alle rispettive società.

Kelly Doualla tra 100 metri e staffetta

Tra le atlete più attese c’è Kelly Doualla del Cus Pro Patria Milano, campionessa europea U18 e bronzo mondiale U20 dei 100 metri, oltre che medaglia d’oro iridata nella 4×100 mista a Eugene.

Doualla sarà impegnata sia nei 100 metri sia nella staffetta 4×100, in uno dei doppi impegni più attesi del weekend di Majano.

Del Pioluogo punta su peso e disco

Due gare anche per Antony Del Pioluogo dell’Atletica Brugnera Friulintagli. Il vicecampione europeo del getto del peso si presenta tra i principali candidati al successo sia nella propria specialità sia nel lancio del disco.

Nello sprint spazio anche a Micol Candidi dell’Acsi Futuratletica, iscritta nei 200 e nei 400 metri dopo essere stata tra le protagoniste della staffetta femminile di bronzo agli Europei di Rieti.

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Giardiello dopo il primato U18 nei 1500

Nel mezzofondo sarà da seguire Federico Giardiello dell’Atletica Gavirate, reduce dal 3:44.24 nei 1500 metri corso a Busto Arsizio, prestazione con la quale ha superato la precedente migliore prestazione italiana U18 appartenuta a Yeman Crippa.

Giardiello sarà impegnato anche nei 3000. Sulla stessa distanza, al femminile, è attesa Yasmine Lazouzi dell’Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo, quarta nei 2000 siepi agli Europei di Rieti.

Le Finali B: a Battipaglia c’è Belardi

Non solo Majano. Le Finali B offriranno altri appuntamenti di rilievo. A Imperia Giorgia Castiglione dell’Atletica Spezia Duferco correrà 100 e 200 metri, mentre a Ponzano Veneto sarà al via nei 5000 di marcia Caterina Carissimi dell’Atletica Brescia 1950, bronzo europeo.

A Perugia Bianca Baiocco dell’Atletica Arcs Cus Perugia è iscritta nei 400 e negli 800 metri. A Battipaglia, invece, sarà tra i protagonisti l’astista Gabriele Belardi dell’Elite Academy Bari.

Finale Oro, le 16 squadre maschili

Studentesca Rieti Andrea Milardi, Atletica Vicentina, Toscana Atletica, Atletica Gavirate, La Fratellanza 1874 Modena, Cus Pro Patria Milano, Fiamme Gialle Simoni, Atletica Cento Torri Pavia, Atletica Canavesana, Team-A Lombardia, Cus Parma, Atletica Reggio, Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo, Milone Siracusa, Atletica Brugnera Friulintagli e Milano Atletica.

Finale Oro, le 16 squadre femminili

Studentesca Rieti Andrea Milardi, Cus Pro Patria Milano, Atletica Vicentina, Acsi Futuratletica, Bracco Atletica, Atletica Malignani Libertas, Atletica Meneghina, Fiamme Gialle Simoni, Toscana Atletica, Fiamme Oro, Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, Cus Parma, La Fratellanza 1874 Modena, Atletica Vis Abano, Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo e Assindustria Sport.

Tra Finale Oro e Finali B, il weekend del 26 e 27 settembre definirà quindi gli ultimi verdetti della stagione societaria italiana per la categoria Allievi.