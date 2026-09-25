F1, GP Azerbaijan: Russell domina le qualifiche, Leclerc secondo. Antonelli sbatte ed è 16°

Il britannico della Mercedes rifila oltre otto decimi alla Ferrari di Leclerc, che precede Piastri per appena un millesimo. Hamilton sesto, Verstappen ottavo. Antonelli contro il muro nel Q1 e solo 16°.
George Russell conquista la pole position del GP dell’Azerbaijan. Il pilota della Mercedes domina le qualifiche sul circuito cittadino di Baku e scatterà davanti a tutti, tornando in pole per la prima volta dallo scorso giugno.
Il britannico ha costruito un margine nettissimo sugli inseguitori, precedendo di 0.837 Charles Leclerc. Il ferrarista conquista così un posto in prima fila, riuscendo a tenersi alle spalle Oscar Piastri per appena un millesimo.
Leclerc in prima fila, Hamilton sesto
Alle spalle di Russell, Leclerc e Piastri si piazza Isack Hadjar, quarto, mentre Lando Norris chiude le qualifiche in quinta posizione.
La seconda Ferrari di Lewis Hamilton partirà invece dalla sesta casella. Più indietro Max Verstappen, soltanto ottavo al termine di una sessione che non gli ha permesso di inserirsi nella lotta per la pole.
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Antonelli contro il muro nel Q1
Giornata completamente diversa per l’altra Mercedes. Kimi Antonelli ha infatti colpito il muro durante il Q1, danneggiando le sospensioni e mettendo fine anticipatamente alla propria qualifica.
Il pilota italiano sarà quindi costretto a partire dalla 16ª posizione, mentre il compagno Russell scatterà dalla casella più avanzata della griglia.
Russell torna in pole
Per Russell si tratta della prima pole position da giugno. La Mercedes torna così davanti a tutti in qualifica in un weekend che aveva già mostrato segnali incoraggianti sul passo della monoposto.
Nel GP dell’Azerbaijan il britannico partirà quindi davanti a Leclerc e Piastri, con una griglia che vede Ferrari e McLaren immediatamente alle spalle della Mercedes.