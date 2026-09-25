Europei canoa slalom, doppio podio azzurro nel K1: Ferrazzi argento e De Gennaro bronzo

A Ivrea l’Italia conquista altre due medaglie dopo l’argento di Lucia Pistoni. Il titolo va al ceco Jakub Krejci, unico a precedere gli azzurri nella finale maschile. Tommaso Panico chiude decimo.
L’Italia continua a raccogliere medaglie agli Europei senior 2026 di canoa slalom sul canale di Ivrea. Dopo l’argento conquistato da Lucia Pistoni nella gara femminile, arrivano altri due podi nel K1 maschile: Xabier Ferrazzi conquista l’argento, mentre Giovanni De Gennaro sale sul terzo gradino del podio.
L’unico atleta capace di precedere i due azzurri è il ceco Jakub Krejci, che si prende il titolo europeo con una discesa impeccabile chiusa in 82.41.
Ferrazzi secondo, De Gennaro terzo
Alle spalle del vincitore si piazza Ferrazzi, recente vincitore della Coppa del Mondo, con il tempo di 84.38 e un ritardo di 1.97. Bronzo invece per il campione olimpico De Gennaro, che chiude in 85.33, a 2.92 da Krejci.
De Gennaro aveva raggiunto la finale dopo aver vinto la semifinale con il tempo di 86.26, confermando poi la propria competitività anche nella prova decisiva.
Prskavec fuori dal podio per una penalità
La Repubblica Ceca sfiora la doppietta con Jiri Prskavec, ma un tocco di palina alla porta numero 18 gli costa 2 secondi di penalità. Lo stesso passaggio si era rivelato decisivo anche nella finale femminile per Stefanie Horn.
Prskavec chiude così al quarto posto in 86.11, a 3.70 dalla vetta.
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Panico chiude la top ten
Quinta posizione per il britannico Joseph Clarke in 86.41 (+4.40), seguito dal connazionale Sam Leaver, sesto in 87.72 (+5.31).
La prova italiana si completa con il decimo posto di Tommaso Panico. L’azzurro commette un errore alla porta numero 9 che gli vale 2 secondi di penalità e conclude in 95.84, con un distacco di 13.43 dal vincitore.
Per l’Italia arriva dunque un altro risultato di rilievo nella rassegna continentale di Ivrea, con due azzurri sul podio della stessa finale maschile.