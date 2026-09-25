Sinner rinuncia anche a Pechino: “Il ginocchio non è ancora pronto”, rientro rinviato

Il numero uno del mondo salterà il China Open, al via il 30 settembre, dove avrebbe dovuto difendere il titolo. L’azzurro non gioca dalla finale di Wimbledon del 12 luglio. Prossimo possibile appuntamento il Masters 1000 di Shanghai.

Slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha annunciato che non prenderà parte al China Open di Pechino, torneo ATP 500 al via il 30 settembre nel quale avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato nella passata edizione.

Alla base della rinuncia ci sono ancora le condizioni del ginocchio destro, che non consentono all’altoatesino di tornare a competere.

Sinner: “Non sono ancora pronto per competere”

È stato lo stesso Sinner a comunicare la decisione attraverso i social: “Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse e non sono ancora pronto per competere, ma farò tutto il possibile per tornare in campo il prima possibile”.

Il 25enne ha inoltre promesso ai tifosi cinesi di tornare a Pechino nella prossima edizione.

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L’ultimo match resta la finale di Wimbledon

Lo stop di Sinner si prolunga così ulteriormente. La sua ultima partita rimane la finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev il 12 luglio.

Successivamente un’infiammazione al ginocchio destro lo ha costretto a rinunciare all’intera stagione sul cemento nordamericano, compresi i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e lo Us Open.

Shanghai diventa il prossimo possibile rientro

Il prossimo appuntamento nel quale potrebbe tornare in campo diventa ora il Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 ottobre e al quale Sinner risulta già iscritto.

La priorità resta però il completo recupero fisico. La sua assenza a Pechino inciderà anche sulla corsa al vertice del ranking, con Alexander Zverev che potrebbe avere l’opportunità di avvicinarsi o superarlo in testa alla classifica mondiale.