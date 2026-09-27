Nations League, Italia in partenza per Bursa: dieci azzurri restano a Coverciano

La Nazionale affronterà domani sera la Turchia di Vincenzo Montella all’Atatürk Spor Kompleksi. Mancini lascia dieci giocatori a Coverciano con un programma specifico in vista dei prossimi impegni con Francia e ancora Turchia.
L’Italia è in partenza per Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella all’Atatürk Spor Kompleksi nel secondo incontro del girone di Nations League.
Non tutta la rosa, però, seguirà la Nazionale nella trasferta turca. Il ct Roberto Mancini ha infatti deciso di predisporre un programma di lavoro specifico a Coverciano per dieci giocatori.
Dieci azzurri restano al Centro Tecnico Federale
Rimarranno al Centro Tecnico Federale di Coverciano Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma.
La scelta è stata presa con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti e di evitare a tutta la rosa un trasferimento particolarmente impegnativo.
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Nel mirino Francia e il nuovo confronto con la Turchia
Dopo la gara di Bursa, l’Italia sarà infatti attesa dagli altri impegni del girone, con la sfida contro la Francia a Parigi e il successivo nuovo confronto con la Turchia a Bologna.
I dieci calciatori rimasti a Coverciano seguiranno quindi un programma personalizzato sotto la supervisione di una parte dello staff tecnico e performance della Nazionale.
Con loro lavoreranno Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi, oltre ai componenti dello staff medico e fisioterapico messi a disposizione per questa fase della preparazione.
Per il gruppo in partenza, invece, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida di domani contro la Turchia di Montella, secondo appuntamento dell’Italia in questa Nations League.