Maratona di Berlino, Assefa sfiora il record mondiale: 2h11:04, Guye Adola vince in 2h02:50

L’etiope resta in corsa per il primato fino alle battute finali, poi cede per un problema fisico ma migliora di 49 secondi il personale. Successo etiope anche tra gli uomini con Adola, tornato a vincere a Berlino dopo cinque anni.

Tigist Assefa sfiora l’impresa alla Maratona di Berlino. Nella quinta delle sette World Marathon Majors, disputata oggi, domenica 27 settembre, l’etiope chiude in 2h11:04, migliorando di 49 secondi il proprio primato personale ma mancando l’assalto al record mondiale.

L’ex primatista del mondo, che proprio a Berlino nel 2023 aveva corso in 2h11:53, è rimasta a lungo in linea con il riferimento di 2h09:56 stabilito dalla keniana Ruth Chepngetich a Chicago il 13 ottobre 2024. Nell’ultimo chilometro, però, un problema di natura fisica l’ha costretta a rallentare vistosamente.

Assefa migliora il personale ma resta terza di sempre

Nonostante il finale difficile, Assefa ha ritoccato il proprio limite fino a 2h11:04, consolidando la terza posizione nella graduatoria mondiale all-time. Davanti a lei restano Chepngetich e la connazionale Fotyen Tesfay, che quest’anno a Barcellona ha corso in 2h10:51, crono che vale anche come miglior prestazione stagionale e primato nazionale etiope.

Assefa aveva impostato la gara su ritmi da record, passando ogni cinque chilometri in 15:30, 30:48, 46:13, 1h01:34, 1h17:00, 1h32:15, 1h47:32 e 2h03:00, con transito alla mezza maratona in 1h04:57.

Alle sue spalle è arrivato un vero dominio etiope: Bedatu Hirpa seconda in 2h16:53, Dera Dida terza in 2h16:55, Bekelech Gudeta quarta in 2h18:58 e Alemitu Tariku quinta in 2h19:01.

La migliore europea è stata la tedesca Anna Lisa Langerwisch, sedicesima in 2h27:31.

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Guye Adola torna a vincere Berlino

Successo etiope anche nella gara maschile con Guye Adola, già vincitore a Berlino nel 2021. A cinque anni dal primo trionfo nella capitale tedesca, il quasi 36enne si è imposto in 2h02:50, abbassando nettamente il precedente personale di 2h03:46 ottenuto proprio a Berlino nel 2017.

Con il nuovo limite Adola sale al 13° posto nella graduatoria mondiale di sempre e conquista la seconda maratona della sua stagione dopo il successo ottenuto in primavera a Rotterdam.

Secondo posto per Gemechu Dida in 2h03:19, davanti al tanzaniano Gabriel Geay, terzo in 2h03:59. Quarto l’etiope Getaneh Molla in 2h04:55, quinto il connazionale Selemon Barega, campione olimpico dei 10.000 metri nel 2021, in 2h04:58.

Il primo europeo è stato il tedesco Haftom Welday, sedicesimo in 2h08:25. Il brianzolo Riccardo Mugnosso del Sicilia Running Team ha invece chiuso al 37° posto in 2h13:44, a soli tre secondi dal personale realizzato lo scorso anno a Valencia.

Hug e Debrunner vincono nelle wheelchair

Doppietta svizzera nelle gare wheelchair. Tra gli uomini Marcel Hug ha vinto in 1h23:28, precedendo il giapponese Sho Watanabe in 1h29:26 e l’olandese Lito King Anker, accreditato dello stesso tempo.

Tra le donne successo di Catherine Debrunner in 1h35:01, davanti alla connazionale Manuela Schär in 1h41:53 e alla britannica Eden Rainbow Cooper in 1h44:51.

Dopo Berlino, il circuito delle World Marathon Majors proseguirà con gli ultimi due appuntamenti negli Stati Uniti: Chicago l’11 ottobre e New York il 1° novembre.