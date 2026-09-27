Boxe, WBC Mediterraneo Welter: pari tra De Filippo e Hernandez, cintura vacante

A San Severo il match tra Michele De Filippo e Josè Jonathan Hernandez si chiude con un verdetto di parità maggioritaria. I cartellini recitano 94-94, 93-95 e 94-94.

Finisce in parità la sfida per il titolo WBC Mediterraneo dei pesi welter disputata a San Severo tra Michele De Filippo e Josè Jonathan Hernandez.

Al termine dell’incontro è arrivato un verdetto maggioritario di parità, con i cartellini dei giudici che hanno fatto registrare 94-94, 93-95 e 94-94.

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Nessun vincitore, la cintura resta vacante

Il risultato non ha quindi permesso di assegnare il titolo, che resta vacante al termine della sfida.

L’evento è stato organizzato dalla Soc. Spagnoli Sabbatini PROD.