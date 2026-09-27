Ad Arco il Campionato Italiano Para Climbing 2026: rivivi le emozioni su Climbing TV

Il canale dedicato all’arrampicata della piattaforma OTT Sportface TV ha trasmesso oggi, domenica 27 settembre, le finali del Campionato Italiano Open di Para Climbing. Le immagini della competizione sono disponibili on demand su Climbing TV.

Il Campionato Italiano Para Climbing 2026 è stato protagonista oggi, domenica 27 settembre, su Climbing TV, il canale dedicato all’arrampicata della piattaforma OTT Sportface TV. Dopo le qualifiche disputate sabato, questa mattina al Centro Tecnico Federale di Arco di Trento sono andate in scena le finali della manifestazione.

Le immagini della competizione possono ora essere riviste on demand su Climbing TV, all’interno della piattaforma Sportface TV.

Rivivi il Campionato Italiano Para Climbing su Climbing TV:

https://tv.sportface.it/collections/b439d158-97a7-4643-bc42-b0c8c4b033d7

Climbing TV ha trasmesso le finali da Arco

Il programma del Campionato Italiano Open prevedeva le qualifiche a partire dalle 13 di sabato 26 settembre e le finali dalle 9 di oggi, domenica 27 settembre, trasmesse in streaming su Climbing TV.

La manifestazione ha riunito circa 50 atleti italiani e 30 stranieri, con la partecipazione di climber provenienti, tra gli altri Paesi, da Austria, Germania, Francia, Croazia e Stati Uniti.

Un Campionato Italiano in formula Open

Anche l’edizione 2026 si è svolta con la formula Open, consentendo la partecipazione degli atleti delle squadre nazionali di altre Federazioni. Una scelta pensata per favorire il confronto internazionale e aumentare il livello agonistico della competizione.

Numerose le categorie di disabilità presenti ad Arco. Da quest’anno sono state inoltre introdotte le nuove categorie Open Fisici e Open Visivi, rivolte agli atleti con disabilità fisica o visiva che non risultano attualmente classificabili nelle classi ufficiali World Climbing.

I protagonisti del Para Climbing italiano

Tra gli atleti attesi al Centro Tecnico Federale figuravano diversi protagonisti della Nazionale italiana, reduci dai risultati ottenuti durante la stagione nelle tappe di Coppa del Mondo e agli Europei di Laval.

Tra i nomi indicati alla vigilia c’erano Nadia Bredice con la guida Sonia Cipriani, Lucia Capovilla, Chiara Cavina, David Kammerer, Simone Salvagnin e Giulia Buonaiuto con la guida Giorgio Tuscolano.

Il movimento italiano del Para Climbing continua così il proprio percorso di crescita, con lo sguardo già rivolto anche all’appuntamento paralimpico di Los Angeles 2028.

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Le immagini disponibili su Climbing TV

Per chi non ha potuto seguire la diretta delle finali, Climbing TV mette a disposizione le immagini della manifestazione sulla piattaforma OTT Sportface TV. Un’occasione per rivivere il Campionato Italiano Para Climbing 2026 e le sfide disputate sulla parete di Arco.