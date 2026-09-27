Federer incorona Sinner: “È il più forte in questo momento”. Elogi anche per Alcaraz e Zverev

L’ex numero uno svizzero parla dei protagonisti del circuito in occasione della Laver Cup: “Jannik fino all’infortunio ha giocato benissimo”. Su Alcaraz: “È un genio in campo”.

Roger Federer incorona Jannik Sinner. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport in occasione della Laver Cup, l’ex campione svizzero ha analizzato il momento dei principali protagonisti del tennis mondiale, soffermandosi sull’azzurro, su Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Il giudizio su Sinner è particolarmente significativo: “Con le vittorie di quest’anno, Sinner ha dimostrato di essere il più forte in questo momento. Ora è infortunato, ma fino ad allora ha giocato benissimo”, ha dichiarato Federer.

Federer su Alcaraz: “È un genio in campo”

Parole di grande apprezzamento anche per Carlos Alcaraz. Federer ha sottolineato soprattutto la varietà e la creatività del gioco dello spagnolo, definendolo “un genio in campo” per la quantità di soluzioni che riesce a produrre durante gli scambi.

L’ex numero uno del mondo ha però individuato anche un possibile rovescio della medaglia: proprio l’enorme numero di opzioni a disposizione può talvolta portare Alcaraz a perdersi tra le diverse soluzioni. Federer si è comunque detto fiducioso sul fatto che i giorni trascorsi a Londra per la Laver Cup possano dare ulteriore slancio allo spagnolo e agli altri protagonisti del circuito nella parte finale della stagione.

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Gli elogi a Zverev

Federer ha dedicato spazio anche ad Alexander Zverev, ricordando di averlo osservato da vicino durante Wimbledon, dal Royal Box, nella sfida contro Lehecka.

Lo svizzero ha spiegato di aver apprezzato particolarmente la maggiore aggressività da fondo campo del tedesco, aspetto sul quale in passato gli aveva suggerito di lavorare. Federer ha inoltre ricordato il forte legame di Zverev con la Laver Cup, sottolineando come il giocatore tedesco sia stato uno dei principali sostenitori della competizione fin dalle sue prime edizioni.

Nel quadro tracciato da Federer, però, il riconoscimento più netto è per Sinner: nonostante lo stop per infortunio, i risultati ottenuti nel corso della stagione hanno convinto lo svizzero a indicarlo come il riferimento del momento.