Golf, al via il Buccellati Ladies Italian Open a Monza: 120 atlete e ingresso gratuito

Al Golf Club Milano tre round da 18 buche e 350mila euro di montepremi. In gara anche Alessandra Fanali e Anna Zanusso. Spazio ai giovani, a PizzAut e alla Fondazione Maria Letizia Verga.

Ha preso il via al Golf Club Milano di Monza, in concomitanza con la Milano Fashion Week, il Buccellati Ladies Italian Open, torneo inserito nel calendario del Ladies European Tour.

La manifestazione, aperta dalla Pro-Am di mercoledì 23 settembre, si sviluppa su tre round da 18 buche e mette in palio un montepremi complessivo da 350mila euro.

In gara 120 atlete, presenti molte delle migliori del circuito

A contendersi il titolo sono 120 giocatrici, tra cui tredici delle prime venti dell’ordine di merito e sette delle prime dieci. Tra le protagoniste figura anche la numero uno Casandra Alexander, oltre a otto vincitrici di tornei nella stagione in corso.

Importante anche la presenza italiana. Alessandra Fanali ha chiuso il primo round a tre colpi dalla vetta, mentre Anna Zanusso occupa la quindicesima posizione nel ranking.

Per le azzurre resta aperta la caccia al primo successo italiano nella storia della manifestazione, giunta alla 28ª edizione, dopo cinque secondi posti ottenuti dalle giocatrici di casa.

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Ingresso gratuito al Golf Club Milano

Il torneo è aperto gratuitamente al pubblico. A ricordarlo, in un’intervista ad Adnkronos, è stato il presidente del Golf Club Milano Guido Camera.

“L’accesso al torneo è assolutamente gratuito e libero”, ha spiegato, auspicando che l’appuntamento possa diventare una festa non soltanto per gli appassionati, ma anche per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al golf.

Particolare attenzione è rivolta ai più giovani. Diciotto studenti dell’ultimo anno delle scuole del territorio monzese sono stati coinvolti nell’organizzazione come volontari e avranno poi la possibilità di seguire un percorso di avvicinamento alla disciplina.

PizzAut e Fondazione Maria Letizia Verga al centro delle iniziative

Durante il torneo il Golf Club Milano ha aperto le proprie porte anche ai ragazzi di PizzAut, la pizzeria inclusiva gestita da giovani autistici, presente al Parco Reale di Monza con il proprio food truck.

Il Buccellati Ladies Italian Open, organizzato dalla Federazione Italiana Golf con il supporto dell’official advisor Infront, ha inoltre come charity partner la Fondazione Maria Letizia Verga, impegnata nello studio e nella cura della leucemia infantile.

Il legame con il torneo passa attraverso il progetto “Sport Therapy”, sostenuto dalla Fondazione dal 2017 nel proprio centro di Monza. L’introduzione del gesto tecnico del golf all’interno del progetto nasce dalla proposta di Italian Global Health Action, dopo le esperienze sviluppate attraverso questa disciplina a favore di ragazzi con disabilità, in particolare con sindrome di Down.