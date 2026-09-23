America’s Cup a Napoli, ecco tutti gli equipaggi della Preliminary Regatta: Luna Rossa con due AC40

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre il Golfo di Napoli ospita il secondo appuntamento con le regate preliminari. Confermato il format con prove di flotta e Match Race finale. Luna Rossa schiera due equipaggi, Senior e Youth & Women.

Tutto pronto per la Preliminary Regatta di America’s Cup a Napoli, in programma nel Golfo da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Sarà il secondo appuntamento preliminare dopo quello disputato quattro mesi fa a Cagliari.

Confermato il format già utilizzato in Sardegna: protagonisti gli AC40 monotipo, impegnati inizialmente nelle prove di flotta che determineranno le due migliori imbarcazioni chiamate poi a sfidarsi nel Match Race decisivo.

Luna Rossa con due barche: Burling e Gradoni nel team Senior

Luna Rossa si presenterà a Napoli con due AC40. Nel team Senior l’inedita coppia di timonieri sarà formata da Peter Burling e Marco Gradoni, affiancati dai trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini.

La formazione Youth & Women vedrà invece al timone Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi, con Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi nel ruolo di trimmer.

Due AC40 anche per New Zealand e GB1

Due imbarcazioni anche per il Defender Emirates Team New Zealand. Nel team Senior saranno al timone Nathan Outteridge e Seb Menzies, con Andy Maloney e Iain Jensen come trimmer. La squadra Youth & Women sarà invece composta dai timonieri Jake Pye ed Erica Dawson e dai trimmer Serena Woodall e Josh Armit.

Doppio schieramento anche per i britannici di GB1. Dylan Fletcher e Ben Cornish guideranno il team Senior, completato dai trimmer Bleddyn Mon e dall’italiano Andrea Tesei. Nella formazione Youth & Women spazio alle timoniere Hannah Mills ed Ellie Aldridge, insieme ai trimmer Sam Webb e Matt Beck.

Alinghi e La Roche-Posay con una barca

Tudor Team Alinghi schiererà Paul Goodison e Phil Robertson al timone, con Pietro Sibello, Nico Rolaz e Bryan Mettraux tra i trimmer.

Per La Roche-Posay Racing Team la coppia di timonieri sarà composta da Quentin Delapierre e Diego Botín, con Jason Saunders e Florian Trittel come trimmer. Enzo Balanger sarà il timoniere di riserva, mentre Timothé Lapauw sarà il trimmer di riserva.

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Debutto a Napoli per Team Australia e American Racing

Tra le new entry della Preliminary Regatta ci saranno anche Team Australia e American Racing.

Per Team Australia il quartetto titolare e i relativi ruoli devono ancora essere definiti. Il gruppo selezionato comprende Tom Slingsby, Luke Parkinson, Jason Waterhouse, Tash Bryant, Tom Needham, Sam Newton e Kinley Fowler.

American Racing schiererà invece Lucas Calabrese e Harry Melges IV come timonieri, insieme ai trimmer Hans Henken e Michael Menninger.

America’s Cup Napoli, tutti gli equipaggi

Luna Rossa Boat 1 – Senior

Peter Burling – timoniere

Marco Gradoni – timoniere

Maria Giubilei – trimmer

Gianluigi Ugolini – trimmer

Luna Rossa Boat 2 – Youth & Women

Margherita Porro – timoniera

Massimiliano Antoniazzi – timoniere

Maria Vittoria Marchesini – trimmer

Giovanni Santi – trimmer

Emirates Team New Zealand Boat 1 – Senior

Nathan Outteridge – timoniere

Seb Menzies – timoniere

Andy Maloney – trimmer

Iain Jensen – trimmer

Emirates Team New Zealand Boat 2 – Youth & Women

Jake Pye – timoniere

Erica Dawson – timoniera

Serena Woodall – trimmer

Josh Armit – trimmer

GB1 Boat 1 – Senior

Dylan Fletcher – timoniere

Ben Cornish – timoniere

Bleddyn Mon – trimmer

Andrea Tesei – trimmer

GB1 Boat 2 – Youth & Women

Hannah Mills – timoniera

Ellie Aldridge – timoniera

Sam Webb – trimmer

Matt Beck – trimmer

Tudor Team Alinghi

Paul Goodison – timoniere

Phil Robertson – timoniere

Pietro Sibello – trimmer

Nico Rolaz – trimmer

Bryan Mettraux – trimmer

La Roche-Posay Racing Team

Quentin Delapierre – timoniere

Diego Botín – timoniere

Jason Saunders – trimmer

Florian Trittel – trimmer

Enzo Balanger – timoniere di riserva

Timothé Lapauw – trimmer di riserva

Team Australia

Tom Slingsby

Luke Parkinson

Jason Waterhouse

Tash Bryant

Tom Needham

Sam Newton

Kinley Fowler

Quartetto e ruoli ancora da definire

American Racing

Lucas Calabrese – timoniere

Harry Melges IV – timoniere

Hans Henken – trimmer

Michael Menninger – trimmer

Da venerdì il Golfo di Napoli diventerà dunque il campo di regata per una tre giorni che metterà di fronte alcuni dei nomi più importanti della vela internazionale, con Luna Rossa pronta a giocare la doppia carta Senior e Youth & Women davanti al pubblico di casa.