America’s Cup a Napoli, ecco tutti gli equipaggi della Preliminary Regatta: Luna Rossa con due AC40

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre il Golfo di Napoli ospita il secondo appuntamento con le regate preliminari. Confermato il format con prove di flotta e Match Race finale. Luna Rossa schiera due equipaggi, Senior e Youth & Women.
Tutto pronto per la Preliminary Regatta di America’s Cup a Napoli, in programma nel Golfo da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Sarà il secondo appuntamento preliminare dopo quello disputato quattro mesi fa a Cagliari.
Confermato il format già utilizzato in Sardegna: protagonisti gli AC40 monotipo, impegnati inizialmente nelle prove di flotta che determineranno le due migliori imbarcazioni chiamate poi a sfidarsi nel Match Race decisivo.
Luna Rossa con due barche: Burling e Gradoni nel team Senior
Luna Rossa si presenterà a Napoli con due AC40. Nel team Senior l’inedita coppia di timonieri sarà formata da Peter Burling e Marco Gradoni, affiancati dai trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini.
La formazione Youth & Women vedrà invece al timone Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi, con Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi nel ruolo di trimmer.
Due AC40 anche per New Zealand e GB1
Due imbarcazioni anche per il Defender Emirates Team New Zealand. Nel team Senior saranno al timone Nathan Outteridge e Seb Menzies, con Andy Maloney e Iain Jensen come trimmer. La squadra Youth & Women sarà invece composta dai timonieri Jake Pye ed Erica Dawson e dai trimmer Serena Woodall e Josh Armit.
Doppio schieramento anche per i britannici di GB1. Dylan Fletcher e Ben Cornish guideranno il team Senior, completato dai trimmer Bleddyn Mon e dall’italiano Andrea Tesei. Nella formazione Youth & Women spazio alle timoniere Hannah Mills ed Ellie Aldridge, insieme ai trimmer Sam Webb e Matt Beck.
Alinghi e La Roche-Posay con una barca
Tudor Team Alinghi schiererà Paul Goodison e Phil Robertson al timone, con Pietro Sibello, Nico Rolaz e Bryan Mettraux tra i trimmer.
Per La Roche-Posay Racing Team la coppia di timonieri sarà composta da Quentin Delapierre e Diego Botín, con Jason Saunders e Florian Trittel come trimmer. Enzo Balanger sarà il timoniere di riserva, mentre Timothé Lapauw sarà il trimmer di riserva.
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Debutto a Napoli per Team Australia e American Racing
Tra le new entry della Preliminary Regatta ci saranno anche Team Australia e American Racing.
Per Team Australia il quartetto titolare e i relativi ruoli devono ancora essere definiti. Il gruppo selezionato comprende Tom Slingsby, Luke Parkinson, Jason Waterhouse, Tash Bryant, Tom Needham, Sam Newton e Kinley Fowler.
American Racing schiererà invece Lucas Calabrese e Harry Melges IV come timonieri, insieme ai trimmer Hans Henken e Michael Menninger.
America’s Cup Napoli, tutti gli equipaggi
Luna Rossa Boat 1 – Senior
Peter Burling – timoniere
Marco Gradoni – timoniere
Maria Giubilei – trimmer
Gianluigi Ugolini – trimmer
Luna Rossa Boat 2 – Youth & Women
Margherita Porro – timoniera
Massimiliano Antoniazzi – timoniere
Maria Vittoria Marchesini – trimmer
Giovanni Santi – trimmer
Emirates Team New Zealand Boat 1 – Senior
Nathan Outteridge – timoniere
Seb Menzies – timoniere
Andy Maloney – trimmer
Iain Jensen – trimmer
Emirates Team New Zealand Boat 2 – Youth & Women
Jake Pye – timoniere
Erica Dawson – timoniera
Serena Woodall – trimmer
Josh Armit – trimmer
GB1 Boat 1 – Senior
Dylan Fletcher – timoniere
Ben Cornish – timoniere
Bleddyn Mon – trimmer
Andrea Tesei – trimmer
GB1 Boat 2 – Youth & Women
Hannah Mills – timoniera
Ellie Aldridge – timoniera
Sam Webb – trimmer
Matt Beck – trimmer
Tudor Team Alinghi
Paul Goodison – timoniere
Phil Robertson – timoniere
Pietro Sibello – trimmer
Nico Rolaz – trimmer
Bryan Mettraux – trimmer
La Roche-Posay Racing Team
Quentin Delapierre – timoniere
Diego Botín – timoniere
Jason Saunders – trimmer
Florian Trittel – trimmer
Enzo Balanger – timoniere di riserva
Timothé Lapauw – trimmer di riserva
Team Australia
Tom Slingsby
Luke Parkinson
Jason Waterhouse
Tash Bryant
Tom Needham
Sam Newton
Kinley Fowler
Quartetto e ruoli ancora da definire
American Racing
Lucas Calabrese – timoniere
Harry Melges IV – timoniere
Hans Henken – trimmer
Michael Menninger – trimmer
Da venerdì il Golfo di Napoli diventerà dunque il campo di regata per una tre giorni che metterà di fronte alcuni dei nomi più importanti della vela internazionale, con Luna Rossa pronta a giocare la doppia carta Senior e Youth & Women davanti al pubblico di casa.